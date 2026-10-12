FC Argeș, învinsă de CFR: „Am greșit o dată și ne-a costat”

FC Argeș a pierdut și duelul cu CFR Cluj, scor 0-1, din etapa #11 a Superligii, și e departe de rezultatele care au dus-o sezonul trecut în play-off.

Meciul de la Mioveni a fost decis de golul marcat de Kresic, în minutul 58, rezultat în urma căruia FC Argeș e abia pe locul 13, cu doar 11 puncte.

Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, e nemulțumit că elevii săi nu reușesc să fructifice ocaziile pe care le au.

„Din păcate, chiar dacă a trecut și această perioadă de pauză, n-am reușit să ne calibrăm pe faza ofensivă. Am avut 20 de șuturi spre poartă, dar doar două pe poartă, plus o bară. Am ratat din toate pozițiile.

E foarte, foarte greu și e greu de explicat, pentru că băieții au făcut un meci extraordinar în mare parte. Să reușești să pui presiune, să-ți creezi atâtea ocazii cu CFR, o echipă cu talie, cu experiență, cu un antrenor cu mare experiență.

CFR e o echipă care speculează foarte bine momentele jocului. Am greșit o dată, ne-a costat.

Băieții au făcut un efort extrem de mare, un joc foarte bun, cel puțin defensiv, am câștigat foarte multe dueluri”, a spus Bogdan Andone la DigiSport.

După această victorie, CFR Cluj a ajuns pe locul 8, cu 16 puncte, la doar o lungime distanță de play-off.