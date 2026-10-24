FCSB – Rapid, LIVE acum. Atmosferă încinsă și ceață densă pe Arena Națională

FCSB și Rapid se întâlnesc în derby-ul etapei 13. Meciul – primul duel direct între Reghecampf și Pancu – începe la ora 21.00, scrie GOLAZO.ro, site-ul de sport al HotNews.

Înaintea duelului de pe Arena Națională, Rapid ocupă locul 2, cu 27 de puncte, în timp ce FCSB este pe 6, cu 18 puncte.

Va fi prima confruntare directă între Daniel Pancu și Laurențiu Reghecampf din postura de antrenori.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita

Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita Rapid: Ungureanu – Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo – Grameni, Doumba – Dobre, Moruțan, Kamara – Stojilkovic

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