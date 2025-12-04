Federația Elisabetei Lipă susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”. Expert în politici de sănătate publică: „Aceste costuri ar fi mai mari decât ale unui întreg Spital Județean!”

Federația de Canotaj a lansat recent o licitație pentru a achiziționa produse farmaceutice, susținătoare de efort și consumabile medicale, relataeză GOLAZO.ro

Contractul-cadru prevede un prag maxim de 3 milioane de euro pentru 24 de luni.

Un expert în politici de sănătate publică susține că aceste costuri ar fi mai mari decât ale unui întreg Spital Județean!

Explicațiile unui director din FR Canotaj se bat cap în cap cu argumentele pe care federația le-a prezentat în documentul în care a lansat licitația.

