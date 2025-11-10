Fenomenul prosumatorilor: 10.000 de români și-au montat panouri fotovoltaice în septembrie / Cu cât se reduce factura la curent

Fenomenul prosumatorilor care a cuprins România a continuat și în luna septembrie, când 10.000 de consumatori și-au montat panouri fotovoltaice. Numărul prosumatorilor a ajuns la 267.000, iar puterea lor instalată totală a depășit 3.100 MW, a anunțat, luni, Gabriel Andronache, vicepreședinte ANRE.

„La finalul lunii august aveam 257.000 de prosumatori, cu o putere instalată de 3.021 MW. Vestea bună este că 6.000 de prosumatori și-au montat baterii în luna iulie și alții 10.000 de prosumatori și-au instalat baterii în august. La finalul lunii august aveam 31.595 de prosumatori cu stocare”, a spus Andronache, în cadrul conferinței Focus Energetic.

Potrivit acestuia, faptul că prosumatorii își instalează și baterii de stocare a energiei este o veste bună, întrucât aceștia ar trebui să consume în interiorul gospodăriei energia pe care o produc.

„În septembrie au apărut 10.000 de noi prosumatori, astfel că numărul lor total a ajuns, la finalul lunii septembrie, la 267.000, iar capacitatea instalată a ajuns la 3.128 MW”, a mai spus oficialul ANRE.

De la 1 iulie, piața de electricitate a fost liberalizată și majoritatea facturilor s-au dublat.

Interesul românilor pentru panourile fotovoltaice este mare chiar și fără programe guvernamentale gen „Casa Verde”

Potrivit unui studiu realizat de E.ON, o familie care-și produce singură o parte din consum poate economisi până la 70% din factura la electricitate.

Compania a constatat, vara trecută, că interesul românilor de a deveni prosumatori este mare chiar și în absența subvențiilor de la stat.

E.ON Energie România a instalat, în primele șase luni ale acestui an, peste 2.270 de sisteme fotovoltaice pentru clienții rezidențiali, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei.

În timpul verii s-au instalat chiar și 40 de sisteme fotovoltaice pe zi.

Numărul instalărilor realizate de companie în afara programului guvernamental AFM „Casa Verde Fotovoltaice” a crescut de 10 ori față de 2024, pe fondul unei cereri tot mai mari din partea clienților care doresc independență energetică.

Majoritatea sistemelor fotovoltaice instalate în acest an includ baterii de stocare

Totodată, 87% dintre sistemele montate în 2025 includ baterii de stocare, o creștere spectaculoasă comparativ cu anii anteriori, când acest procent era de doar 10%.

Numărul românilor din mediul urban și rural limitrof care intenționează să achiziționeze un sistem fotovoltaic rămâne ridicat, aproape 2 din 10 dintre cei chestionați (17%) declarând că doresc să achiziționeze un sistem PV în următorul an, arată un studiu realizat în luna iunie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane, de către compania E.ON Energie România.

„Să devii prosumator este una dintre cele mai bune decizii pentru a-ți reduce factura la energie și a contribui la protejarea mediului”, a declarat Claudia Griech, Director General, E.ON Energie România.

Iată ce economii poți face dacă ai instalat un sistem fotovoltaic: