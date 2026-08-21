FESTIVALUL AICI A STAT REVINE ÎNTRE 8 ȘI 18 OCTOMBRIE CU O EDIȚIE DEDICATĂ CELLEI DELAVRANCEA

Bucureștenii vor avea parte în această toamnă de zece zile cu totul și cu totul speciale dedicate Celei Delavrancea, o artistă și o intelectuală emblematică pentru secolul XX. În programul celei de-a doua ediții a Festivalului AICI A STAT (8-18 octombrie) care va recompune universul Cellei Delavrancea se desfășoară șapte evenimente culturale: recitaluri, serate culturale, o expoziție, un colocviu și două tururi ghidate, în unele dintre cele mai valoroase spații de patrimoniu ale capitalei, precum Ateneul Român, Palatul Suțu, Muzeul Theodor Aman, Galeria Madrigal și Muzeul Național al Literaturii Române. La loc de cinste se află recitalul susținut la Ateneul Român pe 13 octombrie de pianista Alexandra Silocea și violonistul Johannes Fleischmann.

Programul complet al festivalului este disponibil pe site-ul AICI A STAT, Instagram și Facebook. Bilete, pe site-ul eventbook: https://eventbook.ro/festival/festivalul-aici-a-stat.

Ediția din acest an a festivalului AICI A STAT marchează 80 de ani de la debutul literar al Cellei Delavrancea, prin volumul de nuvele Vraja, și 35 de ani de la trecerea sa în eternitate, propunând o incursiune în universul artistic și intelectual al acesteia, prin muzică clasică, documente de arhivă, lecturi și dialog interdisciplinar.

Festivalul reunește artiști români și internaționali invitați special pentru această ediție. Astfel, pianista Alexandra Silocea, stabilită la Viena și prezentă constant pe scene și în instituții culturale europene de prestigiu, va susține un recital la Ateneul Român alături de violonistul austriac Johannes Fleischmann, un muzician cu profunzime expresivă, comunicare muzicală puternică și un simț rafinat al stilului, onorând cei 270 de ani de la nașterea lui Wolfgang Amadeus Mozart. Programul este completat de recitalul susținut de tânăra pianistă Anastasia Maria Barbu, finalistă a competiției BBC Radio Scotland Young Classical Musician of the Year într-un duo alături de actrița Natalia Cebanu, care va interpreta fragmente din amintirile Cellei Delavrancea. Programul festivalului include, de asemenea, două tururi ghidate dedicate locurilor legate de viața Cellei Delavrancea, un colocviu și o expoziție despre opera și personalitatea sa, o serată organizată de Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial și un eveniment realizat împreună cu Cantus Mundi, dedicat publicului tânăr.

Ana Rubeli – Foto: Alex Damian

„Am înțeles, în cei opt ani de când documentăm patrimoniul Bucureștiului și îi aducem poveștile aproape de public, cât de important este să prezentăm clădirile istorice prin oamenii care le-au locuit și prin memoria pe care aceștia au lăsat-o în urmă. Festivalul AICI A STAT continuă această direcție, iar ediția din 2026 recompune, prin muzică clasică, literatură și patrimoniu, universul uneia dintre cele mai fascinante personalități ale culturii române: Cella Delavrancea”, declară Ana Rubeli, fondatoarea Asociației Culturale AICI A STAT.

Cine a fost Cella Delavrancea

Cella Delavrancea (1887-1991), a fost una dintre figurile singulare ale culturii române a secolului XX, o personalitate care a făcut parte din marile cercuri intelectuale ale epocii sale. Pianistă, scriitoare, profesoară, eseistă și memorialistă, a traversat mai bine de un secol de istorie, păstrând și transmițând memoria unei lumi culturale pe care a cunoscut-o din interior. Fiică a scriitorului și omului politic Barbu Ștefănescu Delavrancea și a pianistei Mariei Lupașcu, Cella a crescut într-o casă frecventată de personalități ale culturii române. Muzica a intrat foarte devreme în viața ei, iar formarea începută la București a continuat la Paris.

Cariera sa de pianistă avea să o aducă pe marile scene și în apropierea unor muzicieni excepționali ai timpului. A susținut recitaluri alături de George Enescu, iar mai târziu a devenit ea însăși profesoară, devenind inclusiv profesoara fiicei Silviei Șerbescu.

Biografia Cellei Delavrancea se suprapune peste o extraordinară istorie a întâlnirilor. L-a cunoscut încă din copilărie pe I.L. Caragiale, care a spus despre ea că este „un copil minune”, a fost apropiată de Constantin Brâncuși, s-a aflat în preajma Reginei Maria și a Reginei Elisabeta, a fost nașa de căsătorie a Marucăi Cantacuzino și Enescu și a cunoscut artiști, scriitori, muzicieni și intelectuali care aveau să definească secolul XX.

Cella Delavrancea – Sursa Muzeul Național al Literaturii Române

A debutat în presa literară în 1929 în Bilete de papagal, revista lui Tudor Arghezi și a publicat proză, cronici muzicale, eseuri și volume memorialistice. Printre volumele importate sunt Vraja, Arpegii în ton major, Mozaic în timp, Trepte muzicale sau Dintr-un secol de viață, muzica și literatura se întâlnesc într-o formă aparte de recuperare a memoriei.

În decembrie 1987, când a împlinit 100 de ani, la Sala Radio a fost organizat un concert aniversar prezentat cu grație de jurnalista Marilena Rotaru, iar Cella Delavrancea s-a așezat ea însăși la pian, cântând atât solo cât și alături de Dan Grigore. A fost primul artist din cultura română care și-a sărbătorit centenarul printr-un asemenea eveniment.

Despre Asociația Culturală AICI A STAT

Asociația Culturală AICI A STAT documentează și promovează patrimoniul cultural românesc prin cercetare de arhivă și de teren, proiecte editoriale și evenimente culturale. Inițiat în 2018 ca proiect de social media, AICI A STAT a documentat până în prezent peste 1.200 de obiective de patrimoniu din toată țara și a construit o comunitate de peste 80.000 de persoane. Din 2021, organizația dezvoltă constant programe dedicate patrimoniului urban, între care tururi ghidate, recitaluri de muzică clasică și serate culturale desfășurate în clădiri istorice.

Festivalul AICI A STAT este un proiect dedicat patrimoniului cultural bucureștean și modului în care acesta poate fi redescoperit prin muzică clasică și experiențe culturale contemporane. Prima ediție a Festivalului AICI A STAT, organizată în 2025 și dedicată pianistei Silvia Șerbescu, a reunit peste 2.000 de participanți și peste 3 milioane de vizualizări. Festivalul continuă misiunea Asociației Culturale AICI A STAT de valorificare a patrimoniului cultural urban prin cercetare, muzică și formate culturale accesibile unui public cât mai larg.

Partenerii Festivalului AICI A STAT 2026:

Parteneri strategici: Erste Private Banking, Garanti BBVA

Partener de mobilitate: Mercedes Benz Romania

Sponsori: JIDVEI, JBL, OTOTO, Urban Spaces, Cadoul Special

Parteneri instituționali: Institutul național al patrimoniului, MMB, MNLR, Cultura face bine, Visit Austria, Madrigal, Galeria Madrigal, Cantus Mundi

Parteneri: Aqua Carpatica, Privileg, Zelateria, Contemporia, Enrose, Grand Hotel Continental, Menthol, Franui, Zestal,

Partener comunicare: PiArt Vision

Parteneri media: RFI România, Radio Guerrilla, Radio România Cultural, Hotnews, Spotmedia, G4media, Alist Magazine, Buletin de București, B365.ro, Curatorialist, Zile și nopți, Designist, Igloo, The Woman, Les Dedans, Zeppelin, Women in music, Promenada culturala, Munteanu recomanda, Filtru cultural, PWN Romania

Parteneriat media