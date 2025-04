Festivalul Neversea se mută la București. Un eveniment în colaborare cu creatorii Untold

La o zi după ce organizatorii festivalului Neversea au anunțat anularea evenimentului care trebuia să aibă loc în această vară pe litoral, aceștia au anunțat prima ediție a unui alt festival, Neversea Kapital, care va fi organizat în comun cu creatorii Untold.

Neversea Kapital va avea loc la București în perioada 4-6 iulie, pe Arena Națională. Organizatorii au semnat deja un protocol de colaborare cu Primăria București care permite utilizarea stadionului din Capitală.

„Fanii entertainmentului de calitate vor putea petrece anul acesta trei zile și trei nopți memorabile în cadrul Neversea Kapital, care va aduce experiența celui mai îndrăgit festival de pe o plajă din Europa în Capitală, creând în acest fel un concept nou și atractiv, infuzat cu magia Neversea. Din 2026, festivalul din București va avea o identitate proprie, KAPITAL Festival, propunându-și să devină un nou mega-festival, alături de Untold”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Aceștia promit show-uri speciale ale unor artiști internaționali apreciați și relevanți, diversitate de genuri muzicale, design de scene impresionant, experiențe culinare inedite, tehnologie ș.a. Organizatorii își propun ca evenimentul să capete o complexitate și mai mare în anii următori astfel încât să devină o destinație inclusiv pentru turiști din străinătate.

„Kapital este proiectul la care am visat și pentru care am lucrat să devină realitate vara aceasta, între 4-6 iulie, în București, pe Arena Națională. Conceptul de bază de la care am plecat, Neversea, este un concept special, devenind în timp cel mai mare și cel mai spectaculos festival pe plajă din Europa. Am investit ca echipă multă pasiune, efort, energie și resurse considerabile pentru a-l aduce în acest punct, iar odată cu elementele specifice pe care le va aduce Capitala, credem cu tărie că festivalul Kapital va fi un motiv de mândrie pentru București și va deveni pe viitor un nou mega-festival cu renume mondial, alături de Untold”, a declarat Bogdan Buta – Fondator & Group CEO al UNTOLD UNIVERSE.

Neversea Kapital îi invită pe toți cei care vor să aibă acces exclusiv la primele bilete care se vor pune în vânzare, să se înscrie pe neversea.com. În plus, cei care se vor înregistra pe site vor beneficia automat de un voucher de 150 de lei, valabil la achiziția abonamentului de festival.

Citește și Festivalul Neversea 2025 a fost anulat. Motivul invocat de organizatori

Festivalul Neversea 2025 a fost anulat de organizatori, care au transmis, miercuri, că au luat această decizie deoarece nu a fost găsită nicio plajă liberă pe care să o poată închiria pentru evenimentul ce avea loc de obicei pe plaja Modern din Constanța.

„Pentru acest an, reprezentații Neversea alături de autoritățile locale nu au reușit să identifice un sector de plajă liber de contracte și care să corespundă standardelor și conceptului cu care au fost obișnuiți până acum fanii festivalului”, au transmis organizatorii festivalului, într-un comunicat.

Ei au mai spus că Plaja Modern, unde au avut loc până acum cele șase ediții ale festivalului, „a fost în ultimii ani licitată pentru alte activități comerciale de tip beach bar, închirieri sezlonguri, situație care a afectat semnificativ în fiecare an suprafața și desfășurarea festivalului”.

În comunicarea oficială transmisă, organizatorii mai spun că, până pe 12 mai, persoanele care și-au achiziționat bilete la Neversea 2025 „vor primi prin email opțiuni multiple de utilizare a acestora”.