Fidel, un celebru crocodil cubanez din Kazahstan, a împlinit 40 de ani. Ce a primit de ziua sa

Crocodilul cubanez Fidel de la Grădina Zoologică din Almatî, fostă capitală a Kazahstanului, a împlinit miercuri 40 de ani de viață, prilej cu care personalul i-a făcut un tort din carne de vită, alimentul preferat al reptilei, informează EFE, care citează un comunicat de presă al primăriei orașului, transmite Agerpres.

„Astăzi, Grădina Zoologică din Almatî sărbătorește un eveniment special: crocodilul cubanez Fidel împlinește 40 de ani”, a declarat administrația din Almatî.

Potrivit autorităților kazahe, Fidel, botezat astfel în onoarea liderului Revoluției Cubaneze, Fidel Castro, s-a născut în 1986 și a ajuns la Almatî în 2001 de la Grădina Zoologică din Riga, capitala Letoniei.

Primăria a menționat că Fidel este într-o stare de sănătate bună, destul de activ și este sub observația constantă a medicilor veterinari și a personalului grădinii zoologice.

De ce este hrănit o singură dată pe săptămână

Crocodilii cubanezi (Crocodylus rhombifer), specie de apă dulce, trăiesc de obicei câteva decenii.

La Grădina Zoologică din Almatî, Fidel este hrănit o dată pe săptămână, deoarece aceste animale au o digestie foarte lentă.

Prădătorul, considerat una dintre cele mai inteligente specii de acest fel datorită capacității sale de a recunoaște anumite comenzi și semnale, este hrănit de obicei marți după-amiaza, proces care a devenit una dintre atracțiile turistice ale grădinii zoologice.