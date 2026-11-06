Fidelis de noiembrie: dobânzi neimpozabile de până la 7,75% și un plus pentru donatorii de sânge

De astăzi, 06 noiembrie, până vineri 13 noiembrie 2026, Ministerul Finanțelor lansează cea de-a unsprezecea ediție Fidelis din acest an, oferind persoanelor fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani posibilitatea să subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro.

Subscrierile se realizează prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners&Banca Transilvania&Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri listate la Bursa de Valori București.

„Prin această nouă ediție a Programului Fidelis, oferim populației oportunitatea de a-și investi economiile în lei și în euro, în condiții avantajoase, beneficiind de dobânzi neimpozabile și contribuind, în același timp, la finanțarea statului. Continuăm să încurajăm donarea de sânge prin cele două tranșe speciale dedicate donatorilor, care beneficiază de dobânzi cu un punct procentual mai mari decât cele aferente emisiunilor standard cu aceeași scadență”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Prin intermediul celor 41 de oferte derulate începand cu august 2020, Ministerul Finanțelor a atras de la populație 73,7 miliarde lei (14,7 miliarde euro), valoare din care peste 11,7 miliarde lei (2,2 miliarde euro) reprezintă doar emisiunile din anul curent.

În cadrul celei de-a zecea ediții de titluri de stat pentru populație Fidelis, Ministerul Finanțelor a atras investiții în valoare de 1,27 miliarde de lei (244 milioane de euro).

Beneficii pentru donatorii de sânge

Prin campania „România are sânge de rocker”, Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM, continuă să susțină donarea de sânge și implicarea civică, oferind donatorilor acces la condiții avantajoase de investiție prin Programul Fidelis.

Tranșe speciale în lei și euro pentru donatorii de sânge

În ediția din luna noiembrie, investitorii care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2026 beneficiază de două tranșe speciale de titluri de stat Fidelis, una în lei ș i una în euro. Pentru tranșa în lei, cu scadență la 2 ani, dobânda este de 7,60%, iar pentru tranșa în euro, cu scadență la 3 ani, dobânda este de 5,50%.

Totodată, donatorii-investitori beneficiază de praguri minime de subscriere reduse, respectiv 500 de lei (față de pragul standard de 5.000 de lei), în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei, și 100 de euro (față de pragul standard de 1.000 de euro), în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Cea de-a XI-a ediție a Programului Fidelis din 2026, care debutează astăzi, cuprinde șapte emisiuni de titluri de stat, denominate în lei și euro, cu dobânzi anuale neimpozabile de până la 7,75% pentru emisiunile în lei și 6,60% pentru cele în euro.

În lei:

6,60% – cu scadența la 2 ani;

7,60% – cu scadența la 2 ani, destinată donatorilor de sânge;

7,15% – cu scadența la 4 ani;

7,75% – cu scadența la 10 ani.

În euro:

4,50% – cu scadența la 3 ani;

5,50% – cu scadența la 3 ani, destinată donatorilor de sânge;

6,60% – cu scadența la 10 ani.

Avantajele investiției în Programul Fidelis

În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. Deținătorii de titluri de stat Fidelis lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:â