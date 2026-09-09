Fiecare baterie reciclată contează!

Eucobat si organizațiile europene de management al deșeurilor de baterii desfășoară o campanie comună pentru a marca Săptămâna Europeană a Reciclării Bateriilor (5 – 13 septembrie) și îi îndeamnă pe cetățenii europeni să predea toate bateriile uzate spre reciclare.

Cu toții avem prin casă baterii uzate, fie uitate în sertar, fie rămase în aparate vechi pe care nu le mai folosim. Totuși, aceste baterii conțin materii prime critice, precum litiul, care pot fi recuperate și folosite pentru fabricarea unor baterii noi.

Cu ocazia Săptămânii Europene a Reciclării Bateriilor, ECOTIC BAT se alătură campaniei desfășurate la nivel european de Eucobat și organizațiile membre pentru a aduce în atenția publicului motivele pentru care colectarea bateriilor uzate este importantă și să reamintească soluțiile pentru predarea acestora spre reciclare.

ECOTIC BAT contribuie la nivel național cu o rețea vastă de puncte de colectare și de inițiative de colectare și conștientizare (Și cei mici fac fapte mari – campanie națională de colectare baterii uzate în grădinițe) și o experiență operațională de peste 15 ani la nivel național. Fiecare baterie colectată este sortată și procesată în instalații specializate, unde materiale reutilizabile precum zincul, fierul, manganul, nichelul, cobaltul și litiul sunt recuperate și reintroduse în economie, inclusiv sub forma unor baterii noi.

„Membrii noștri demonstrează zilnic că circularitatea nu este o promisiune, ci o practică. Fiecare baterie care revine în sistem înseamnă materie primă recâștigată pentru Europa, iar datorită bunelor practici pe care le împărtășim în rețeaua noastră, bateriile sunt reciclate la capacitate maximă. Aceasta este povestea pe care o sărbătorim în această săptămână.”

Peter Coonen, președintele Eucobat

Noile ținte europene ridică ștacheta

Pentru a aduce o contribuție la protecția mediului și a sănătății umane nicio baterie nu ar trebui să ajungă la coșul de gunoi sau în orice alt flux de deșeuri, altul decât cel dedicat bateriilor uzate. Bateriile ajunse în deșeurile menajere se pot deteriora și pot provoca incendii, însă atunci când

sunt colectate prin rețeaua dedicată ECOTIC BAT și a celorlalți membri Eucobat, ele trec prin procese dedicate de sortare și reciclare.

Regulamentul european privind bateriile, publicat în iulie 2023, a introdus ținte de colectare ambițioase, pe care industria bateriilor trebuie să le atingă până la finalul anului 2030. Atingerea lor necesită efortul tuturor: producători, organizații de transfer de responsabilități, autorități și, mai presus de toate, cetățeni.

Cea mai rapidă modalitate de a crește rezultatele colectării se află chiar în locuințele noastre. Aproape fiecare gospodărie are un sertar cu baterii uzate care așteaptă să fie predate, dar și baterii „ascunse” în echipamentele electrice care sunt adesea trecute cu vederea de către cetățeni. Acolo unde este posibil, aceste baterii ar trebui scoase din aparate și predate la cel mai apropiat punct de colectare.

În România, ECOTIC BAT operează o rețea de peste 12.603 puncte de colectare a bateriilor uzate, în magazine, unități de învățământ, instituții publice și magazine de tip retail.

Cu ocazia Săptămânii Europene a Reciclării Bateriilor, ECOTIC BAT invită românii să își verifice sertarele și să predea bateriile uzate la cel mai apropiat punct de colectare. ECOTIC BAT a realizat un ghid dedicat colectării separate a bateriilor și reamintește că cele mai la îndemână soluții pentru predarea bateriilor spre reciclare sunt magazinele care le comercializează și care dețin recipiente dedicate pentru acestea.

Despre Campania Săptămânii Europene a Reciclării Bateriilor

În perioada 5–13 septembrie 2026, Eucobat și organizațiile sale membre, printre care ECOTIC BAT, marchează cea de-a 12-a ediție a Săptămânii Europene a Reciclării Bateriilor, printr-o campanie comună desfășurată sub hashtagurile #EveryBatteryCounts și #EBRW26. Ziua Europeană a Reciclării Bateriilor este sărbătorită pe 9 septembrie, dată aleasă în memoria zilei de naștere a lui Luigi Galvani (1737), savantul italian ale cărui cercetări asupra electricității animale au deschis calea către invenția bateriei.

Despre Eucobat

Înființată în 2012, Eucobat este asociația europeană a organizațiilor naționale ale producătorilor de baterii. Ea reuneste 30 de organizații membre: 28 în Europa, reprezentând 21 de țări europene, precum și câte un membru în Canada și în Australia. Eucobat este o platformă în cadrul căreia membrii săi fac schimb de bune practici dincolo de granițe, asigurându-se că bateriile uzate sunt colectate, sortate și reciclate la cele mai înalte standarde. De asemenea, Eucobat reprezintă o voce unică a sectorului în relația cu factorii de decizie europeni. Obiectivul său: să ofere fiecărei baterii un final de viață corespunzător și să mențină materiile prime în circuitul economiei circulare. Mai multe informații: www.eucobat.eu

Despre ECOTIC BAT

ECOTIC BAT, înființată în 2011, este organizația care preia responsabilitățile producătorilor de baterii si acumulatori pentru colectarea și reciclarea responsabila a deșeurilor de baterii și acumulatori din România. Dispune de o rețea de 12.603 de puncte de colectare la nivel național și a înregistrat un volum de peste 14.600 de tone de deșeuri de baterii procesate. ECOTIC BAT dezvoltă parteneriate cu producători, operatori și autorități si desfășoară campanii de educație ecologică precum „Și cei mici fac fapte mari”. Membru Eucobat din 2019.

Articol susținut de ECOTIC