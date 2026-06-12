Fiica cea mare a regelui Thailandei a murit după 3 ani de comă

Regele Thailandei, Maha Vajiralongkorn (stânga), este însoțit de regina Suthida (dreapta) și prințesa Bajrakitiyabha Mahidol (centru), în timp ce prezidează ceremonia anuală regală de la Marele Palat din Bangkok, pe 9 mai 2019. . Credit line: Krit Phromsakla Na SAKOLNAKORN / AFP / Profimedia

Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, care se afla în comă de mai bine de trei ani, a murit, a anunțat casa regală. Ea avea 47 de ani, notează BBC.

Prințesa leșinase subit în decembrie 2022 în timp ce își antrena câinii. Medicii au atribuit acest lucru unui ritm cardiac extrem de neregulat, cauzat de o infecție.

Regele thailandez Maha Vajiralongkorn gesticulează în timp ce vorbește cu prințesa Bajrakitiyabha Mahidol în timpul unei întâlniri cu susținătorii săi din Bangkok, Thailanda, duminică, 1 noiembrie 2020 Credit line: Wason Wanichakorn / AP / Profimedia

Odată cu moartea ei, familia regală thailandeză și-a pierdut cel mai vizibil membru, ea urmând să joace probabil un rol important într-o succesiune încă neclară.

Ea a fost cea mai mare dintre cei șapte copii ai regelui Vajiralongkorn, născută pe 7 decembrie 1978 din prima sa soție și verișoară, prințesa Soamsawali.

„Echipa medicală i-a oferit cea mai atentă și intensivă îngrijire posibilă, dar starea ei a continuat să se deterioreze progresiv”, a declarat palatul într-un comunicat de vineri dimineață, adăugând că femeia a decedat la ora locală 19:48 (12:48 GMT) în ziua precedentă, la Spitalul Chulalongkorn.

Regele Thailandei, Maha Vajiralongkorn (stânga), este însoțit de regina Suthida (dreapta) și prințesa Bajrakitiyabha Mahidol (centru), în timp ce prezidează ceremonia anuală regală de la Marele Palat din Bangkok, pe 9 mai 2019.

. Credit line: Krit Phromsakla Na SAKOLNAKORN / AFP / Profimedia

A studiat dreptul, obținând două diplome postuniversitare de la Universitatea Cornell din SUA. A lucrat pentru scurt timp la misiunea thailandeză la Națiunile Unite din New York, înainte de a se întoarce în Thailanda pentru a lucra în birourile Procurorului General din Bangkok și din alte părți ale țării.

Din 2012 până în 2014 a fost ambasadorul Thailandei în Austria, unde a construit o relație cu Oficiul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

Ea a început să vorbească despre necesitatea unei reforme penale, cu accent deosebit pe femeile vulnerabile care ajung în închisoare; Thailanda are unul dintre cele mai mari număruri de deținute din lume.

Odată întoarsă în Thailanda, a devenit ambasadorul UNODC pentru statul de drept în Asia de Sud-Est și a continuat să pledeze pentru reforma sistemului de justiție penală din Thailanda, în care adesea se dau pedepse severe persoanelor condamnate pentru acuzații relativ minore de posesie de droguri.

În 2021, tatăl ei a numit-o șefă de stat major în garda sa privată, acordându-i gradul de general.

Prințesa Bajrakitiyabha era, de asemenea, o pasionată de fitness, care participa adesea la alergări pe distanțe lungi.

(De la stânga la dreapta) Regele Thailandei, MAHA VAJIRALONGKORN, Regina SUTHIDA și Prințesa BAJRAKITIYABHA pleacă după o priveghi cu lumânări pentru a comemora ziua de naștere a regretatului rege Bhumibol al Thailandei, în fața Marelui Palat. Credit line: Chaiwat Subprasom / Zuma Press / Profimedia

Abilitățile ei și încrederea pe care tatăl ei părea să o aibă în ea au făcut-o un subiect inevitabil de speculații despre succesiunea regală.

Regele Vajiralongkorn, în vârstă de 73 de ani, nu a numit încă un moștenitor. Obiceiul thailandez prevede că moștenitorul trebuie să fie un bărbat, dar un amendament la constituție din 1974 permite unei femei să urce pe tron.

Regele are cinci fii, dar patru dintre ei, născuți din a doua căsătorie, au fost renegați în 1996 și locuiesc de atunci cu mama lor în SUA. Al cincilea fiu al său, Dipangkorn, născut din a treia sa soție, este presupusul moștenitor, deși au fost ridicate semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a îndeplini rolul de monarh, într-o țară în care instituția regală are atât de multă influență.

Pentru mulți regaliști thailandezi, prințesa Bajrakitiyabha părea cea mai promițătoare figură pentru a-i succeda tatălui ei, fie ca regină, fie ca regentă pentru a-l ajuta pe prințul Dipangkorn.

Moartea ei lasă fără răspuns chestiunea succesiunii în Thailanda, iar severitatea legii lese majesty a țării exclude orice discuție publică pe această temă.