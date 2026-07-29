Fiica lui Tom Cruise a renunțat oficial la numele tatălui său celebru

Singurul copil al lui Tom Cruise și al fostei sale soții, Katie Holmes, a renunțat la numele de familie al actorului din Top Gun, potrivit revistei Page Six și TMZ.

Schimbarea a fost făcută de tânăra în vârstă de 20 de ani în 2024, când s-a înscris pe listele electorale cu numele Suri Noelle, în primul an de studii la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh, conform registrelor din Pennsylvania.

„Noelle” este al doilea prenume al mamei sale, care s-a căsătorit cu Tom Cruise în noiembrie 2006, cu câteva luni după ce au devenit părinți. Cuplul a divorțat șase ani mai târziu.

Cu câteva luni înainte ca fiica celor doi actori de la Hollywood să se înregistreze ca alegătoare sub numele de Suri Noelle, ea a folosit acest nume la absolvirea liceului, în iunie 2024. În același weekend, Cruise a fost văzut participând la turneul „Eras” al lui Taylor Swift, la Stadionul Wembley din Londra.

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Două luni mai târziu, pentru a sărbători realizarea fiicei sale, Holmes a făcut câteva declarații rare despre Suri în timpul unui interviu acordat revistei „Town & Country”, potrivit People.

„Sunt mândră de fiica mea. Desigur, îmi va lipsi apropierea fizică, dar sunt cu adevărat mândră de ea și sunt fericită”, a declarat Holmes.

„Îmi amintesc cum era să ai vârsta asta, această perioadă a începuturilor. Este emoționant să te descoperi pe tine însăși, iar mie mi-a plăcut foarte mult acea perioadă, așa că mă bucur când mă gândesc la ea în felul acesta”, a adăugat actrița.

Apoi, în decembrie 2024, Holmes a răspuns public la comentariile privind relația lui Suri cu tatăl său, în vârstă de 64 de ani, negând zvonurile conform cărora aceasta ar fi moștenit un fond fiduciar de la Tom Cruise.

La acea vreme, Holmes, acum în vârstă de 47 de ani, a publicat o postare pe Instagram în care contesta un articol din Daily Mail, potrivit căruia Suri ar fi avut acces la fondul ei fiduciar la împlinirea vârstei de 18 ani. „Complet fals”, a scris Holmes peste o captură de ecran a articolului. „Daily Mail, puteți să încetați să mai inventați lucrur”, a mai spus actrița.

Deși Suri a rămas departe de lumina reflectoarelor, ea a fost fotografiată în timp ce își vizita mama pe platoul de filmare al serialului „Happy Hours” din New York, în august 2025. Cele două au fost surprinse de fotografii plimbându-se pe străzile orașului, înainte ca Holmes să se întoarcă pe platou pentru a filma alături de Joshua Jackson, colegul ei din serialul „Dawson’s Creek”.

Suri și Tom Cruise nu mai țin legătura de când fiica sa avea 7 ani. Actorul mai are doi copii adoptați împreună cu Nicole Kidman, în timpul mariajului celor doi, încheiat în 2001.