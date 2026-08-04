Filiala de la Chișinău a companiei media care deține Sputnik și Russia Today primește bani din Rusia, în ciuda sancțiunilor internaționale

Rossiya Segodnya, holdingului media de stat rus care administrează rețelele Sputnik și Russia Today (RT), are în continuare o filială la Chișinău care este finanțată direct de la Moscova, arată o investigație RISE Moldova. Asta în ciuda faptului că autoritățile de la Chișinău s-au aliniat sancțiunilor impuse de SUA împotriva instituției încă în 2024.

Filiala din Republica Moldova a Rossiya Segodnya a primit aproape 4 milioane de euro în ultimii 5 ani.

O investigație publicată de RISE Moldova dezvăluie că reprezentanța de la Chișinău a Sputnik a primit în 2025 aproximativ 62 de milioane de ruble rusești, echivalentul a 670.000 de euro. Documentele financiare analizate de RISE Moldova arată că fondurile au fost transferate de compania-mamă cu sediul la Moscova, către sucursala înregistrată în Republica Moldova.

Deși suma este cu aproximativ 22,5% mai mică decât cea primită în anul precedent, banii au permis continuarea activității reprezentanței. Sputnik Moldova își continuă activitatea pe domeniul .ru şi prin intermediul altor platforme online, printre care Telegram, vk.ru, Rutube, Max.

4 milioane de euro în ultimii cinci ani

Principalul element relevat de investigație este că transferurile au continuat și după noiembrie 2024, când Republica Moldova s-a aliniat sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva holdingului Rossiya Segodnya și a conducerii acestuia.

Consiliul Interinstituțional de Supervizare (CIS), condus de premierul Dorin Recean, a decis atunci aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a sancțiunilor americane împotriva mai multor persoane și entități acuzate că promovează propaganda Kremlinului, inclusiv Rossiya Segodnya, directorul general Dmitri Kiselev și redactorul-șef al Russia Today, Margarita Simonyan.

Cu toate acestea, potrivit raportului financiar analizat de RISE Moldova, sucursala din Republica Moldova a continuat să primească finanțare din Federația Rusă și pe parcursul anului trecut.



Investigația arată că, în perioada 2021-2025, sucursala Rossiya Segodnya din Republica Moldova a primit din Rusia peste 360 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 3,9 milioane de euro. La această sumă se adaugă aproape 350.000 de euro transferați separat în anul 2021. Potrivit documentelor financiare, banii provin exclusiv de la fondatorul din Federația Rusă, fără ca filiala din Republica Moldova să genereze venituri proprii esențiale.

Întrebări privind aplicarea sancțiunilor

Raportul financiar consultat de RISE Moldova arată că reprezentanța companiei media ruse avea 19 angajați în 2025. Administrația sucursalei susține că fondurile primite din Rusia au fost convertite în lei moldovenești și utilizate pentru plata salariilor, achitarea obligațiilor fiscale și acoperirea cheltuielilor curente de funcționare. Jurnaliștii de la RISE Moldova subliniază că aceste transferuri ridică semne de întrebare privind aplicarea regimului de sancțiuni în Republica Moldova.

După invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană, Statele Unite și alte state occidentale au impus sancțiuni împotriva grupului Rossiya Segodnya, apreciind că acesta reprezintă un instrument al propagandei și dezinformării Kremlinului.

În Republica Moldova, autoritățile au blocat în ultimii ani mai multe platforme media afiliate grupului Sputnik și au suspendat licențele unor posturi de televiziune apropiate Federației Ruse, invocând riscuri la adresa securității informaționale și a ordinii publice.



HotNews a solicitat un punct de vedere Serviciului Fiscal de Stat de la Chișinău privind continuarea finanțării sucursalei Rossiya Segodnya după alinierea Republicii Moldova la sancțiunile SUA. La momentul publicării articolului, instituția ne-a confirmat doar că a primit solicitarea.

Anul trecut, Serviciul Fiscal din Republica Moldova a precizat într-un răspuns pentru RISE Moldova, care a scris și atunci despre lipsa deciziei privind blocarea conturilor Sputnik Moldova: „În cazul identificării unor probe, informații documentate cu privire la faptul că, printr-o activitate sau tranzacție, se urmărește eludarea măsurilor restrictive internaționale, Agenția Servicii Publice, precum și alte autorități publice care depistează aceasta în exercițiul atribuțiilor legale, raportează Serviciului Fiscal de Stat, în termen de 24 de ore din momentul identificării acestora”.

Ce scrie Sputnik Moldova

O scurtă analiză a canalului de Telegram Sputnik Moldova, care are aproape 9000 de abonați și este principala platforma a grupului media, arată că acesta promovează narațiuni Rusiei: mesaje anti-Ucraina, anti-guvernare PAS și prezentarea într-o lumină pozitivă a trecutului sovietic al Republicii Moldova. De exemplu, în data de 2 august, pe acest canal de Telegram a fost scris, în limba rusă: „La 2 august 1940, Sovietul Suprem al URSS a adoptat Legea privind constituirea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. La mulți ani, Patrie!”.

Tot în aceeași zi, Sputnik Moldova scrie despre un protest față de înlăturarea monumentelor sovietice din centrul Chișinăului. Publicația scrie că la monumentul dedicat Eroilor Comsomoliști, de pe fostul bulevard al Tineretului (actualul bulevard Grigore Vieru), s-a adunat un grup de luptători cu monumentele sovietice, pe care autorul îi califică drept „persoane cu deficiențe mintale”.

Acțiunea, desfășurată sub drapelele României, este organizată de „Liga Studenților Basarabeni”, organizație care susține ideea desființării Republicii Moldova și alipirii teritoriului acesteia la statul vecin”, scriu reprezentanții Sputnik.

În ceea ce privește Ucraina, Sputnik numește autoritățile de la Kiev un „regim corupt”, iar despre conducerea Republicii Moldova scrie, într-o manieră ironică: „De ce o dictatoare (e vorba de președinta Maia Sandu – n.r.) dorește să se pozeze într-o doamnă cu un cățel rămâne un mister”.