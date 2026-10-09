Filipe Coelho, avertisment pentru jucătorii săi: „Dacă vor intra pe teren cu gândul la Getafe, s-ar putea să nu mai joace în meciul acela!”

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a prefațat partida cu Csikszereda din etapa cu numărul 11 a SuperLigii. Duelul va avea loc duminică, de la ora 18:00, la Miercurea Ciuc.

Tehnicianul portughez le-a cerut elevilor săi concentrare totală și a transmis că o tratare superficială a partidei ar reprezenta o greșeală majoră.

De asemenea, Coelho le-a transmis un avertisment jucătorilor cu privire la meciul cu Getafe din prima rundă a fazei principale din Conference League, programat joi, de la ora 19:45.

„Va fi un meci dificil, în special pentru că au schimbat antrenorul. Au avut mai multe zile în care au putut pregăti meciul cu întreg grupul. E dificil să prezicem modul în care vor aborda acest meci, așa că trebuie să fim pregătiți să înfruntăm anumite lucruri acum, după schimbarea antrenorului. În același timp, trebuie să arătăm aceeași ambiție pe care am prezentat-o în luna septembrie.

Dacă ne uităm la clasament, am face deja prima mare greșeală. Mi-ați pus o întrebare prin care am detectat deja două greșeli. Prima este să ne uităm în clasament și a doua este să ne gândim la partida cu Getafe înaintea acestui joc.

Sunt două greșeli pe care nu ne dorim să le facem. Dacă vor intra pe teren jucători cu gândul la Getafe, s-ar putea să nu mai joace în meciul cu Getafe. Nu mă gândesc la scor, ci la puncte”, a spus Coelho, potrivit fanatik.ro.

Înaintea meciului de duminică, Universitatea Craiova se află pe locul 3 în clasamentul primei ligi, cu 20 de puncte, în timp ce FK Csikszereda ocupă ultima poziție, cu un singur punct.

Bilanțul pauzei internaționale: „Au ajuns la un nivel mare”

Reunirea lotului după meciurile echipelor naționale a adus concluzii pozitive pentru staff-ul tehnic al campioanei României. Coelho a vorbit despre palestinianul Assad Al-Hamlawi și costaricanul Carlos Mora, care au bifat mai multe reușite în tricourile naționalelor lor.

„Vreau să identific trei puncte foarte importante. În primul rând, sunt mulțumit de toți cei care au rămas alături de noi, s-au pregătit exemplar. Al doilea este că nu am avut accidentări la naționale și al treilea, foarte important, că suntem împreună cu toții, pentru că, sincer, mi-a fost dor de ei.

Important e să fie ei fericiți (n.r. Al-Hamlawi și Mora). Să ajungi la naționala ta reprezintă vârful carierei pentru un fotbalist, dar să joci acolo înseamnă să ai o responsabilitate mult mai mare. Se pare că au ajuns la un nivel mare, mă bucur tare, dar de acum înainte gândul trebuie să fie la Craiova”, a mai spus Coelho.

Maraton pentru Universitatea Craiova: „9 meciuri în 27-28 de zile”

Urmează o serie încărcată pentru formația din Bănie, singura reprezentantă a fotbalului românesc rămasă în competițiile europene.

„Vom avea 9 meciuri de disputat în 27-28 de zile și știm că va fi o perioadă încărcată. Suntem singura echipă din România angrenată în Europa, doar noi avem atâtea partide de jucat.

Va fi o provocare pentru toată lumea. Va fi greu, dar și foarte frumos. Luăm totul meci cu meci, cu încredere. Va fi o călătorie lungă. Momentan, cel mai important meci este următorul”, a concluzionat lusitanul.