Filmări cu un deputat AUR întrebat de doi deputați de la USR dacă votează diseară guvernul Veștea: „Vom vedea ce e în oul Kinder. Surpriză surprinzătoare”

La finalul audierilor din Comisia pentru Agricultură, dialogul filmat de HotNews între un deputat AUR și doi deputați USR concentrează starea de incertitudine din Parlament în privința soartei guvernului.

La ora 21:30 se va vota în Parlament Guvernul Veștea. Nu e clar ce va face AUR, fără voturile cărora e puțin probabil ca guvernul să adune cele 233 de voturi necesare. În mod repetat liderii AUR au spus că „nu vom vota pentru acest guvern”.

La audierile miniștrilor, parlamentarii AUR au ieșit din săli și nu au votat. Această tactică a dus, uneori, la avize pozitive (Barbu – Agricultură) sau la avize negative (Lungu – Dezvoltare).

La finalul dezbaterii din Comisia de Agricultură, când se aflau în fața lifturilor, deputatații USR Andrei Plujar și Sebastia Cernic au susținut către Bogdan Velcescu de la AUR că, pentru că au ieșit din sală, „ați votat pe față cu ei” la avizul pozitiv al ministrului Barbu.

Amuzat și relaxat, Velcescu, care este deputat AUR de Argeș, a ironizat interesul parlamentarului USR: „E cel mai lung dialog pe care l-am purtat de când suntem în Parlament”.

Bogdan Velcescu de la AUR a continuat spunând că vor vedea diseară ce este în „oul Kinder”. Întrebat de jurnaliști dacă AUR va vota guvernul, deputatul a răspuns „vom vedea, surpriză surprinzătoare”

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