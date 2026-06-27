Filmul care a reușit „ceva nemaiauzit” în SUA a ajuns și în cinematografele din România

Filmul „Obsesia” a făcut furori la box office-ul nord american după lansarea sa luna trecută. Acum, va putea fi văzut și în sălile de cinema din România.

Prezentat în premieră la Festivalul Internațional de Film de la Toronto în septembrie 2025, „Obsesia” a avut premiera în cinematografele din America de Nord la mijlocul lunii trecute.

În weekendul de debut, a vândut bilete în valoare de 17,2 milioane de dolari, o cifră uimitoare pentru un lungmetraj de groază finanțat independent, care a avut un buget de doar 750.000 de dolari. Suma este derizorie, după standardele Hollywood.

Spre comparație, Netflix alocă zeci de milioane de dolari pentru un singur episod al unora dintre cele mai populare seriale ale sale sau în care directorii companiei își pun speranțe că vor fi mari succese.

După lansarea în cinematografele americane, revista Variety vorbea despre „ceva cu adevărat nemaiauzit”.

„Obsesia” are premiera generală în cinematografele din România vineri, 26 iunie.

„După ce rupe o crenguță din misterioasa ‘Salcie a unei singure dorințe’ ca să cucerească inima fetei pe care o place, un romantic incurabil obține exact ce și-a dorit. Curând însă descoperă că unele dorințe vin cu un preț sumbru și sinistru”, notează descrierea publicată de Cinemagia pentru filmul „Obsesia”.

Un film cu totul aparte în peisajul de la Hollywood

Ceea ce a fost însă cu adevărat remarcabil în cazul filmului „Obsesia” este că în a doua săptămână de la lansare a obținut încasări de 30,2 milioane de dolari, cu 39% mai mari decât în weekendul de debut. Revista Variety nota atunci că a fost „o creștere practic fără precedent pentru un film care era deja lansat pe scară largă”.

„Este ceva cu adevărat nemaiauzit. Nu știu dacă am mai văzut vreodată un film să aibă o asemenea creștere în al doilea weekend”, declara la momentul respectiv pentru Variety Paul Dergarabedian, șeful departamentului de analiză a tendințelor pieței la Comscore, care urmărește evoluția box office-ului de peste 30 de ani.

Creșterea a fost cu atât mai neobișnuită cu cât este vorba despre un film de groază, un gen notoriu pentru scăderile puternice ale încasărilor după primul weekend.

Într-o altă situație rar întâlnită pentru filmele de groază, atât publicul, cât și specialiștii au fost impresionați de „Obsesia”, după cum arată nota „A-” acordată în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din sălile de cinema nord-americane și rata aprobării de 94% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

„Obișnuiam să spunem că filmele horror se lansau vinerea și mureau sâmbăta”, a mai spus Dergarabedian pentru Variety. „Experiența de a merge la cinema este foarte atractivă, dar multe dintre filmele horror din trecut erau groaznice. Oamenii le vedeau, își dădeau seama că sunt proaste și nu se mai întorceau”, a subliniat el.

Variety mai sublinia că, din 2019 încoace, doar alte cinci filme de groază, au obținut un calificativ „A-” sau mai mare. Printre acestea s-a numărat și „Arme” (Weapons), lungmetrajul care i-a adus actriței Amy Madigan Premiul Oscar anul trecut.

Filmul „Obsesia” a obținut încasări de peste 300 de milioane de dolari

Noul lungmetraj este regizat de Curry Barker, un creator de conținut care a devenit celebru pe YouTube datorită canalului său „that’s a bad idea”. Actorul american Michael Johnston îl joacă pe Bear, romanticul incurabil ce încheie pactul faustian pentru a câștiga inima lui Nikki, interpretată de Inde Navarrette.

Până la lansarea în România, „Obsesia” a ajuns la încasări totale de 337 milioane de dolari, dintre care 220 de milioane în America de Nord și 117 milioane în restul țărilor în care a avut deja premiera.

S-a alăturat astfel unui grup recent de filme de groază care au continuat să obțină încasări consistente după weekendul de debut. Printre acestea s-au numărat „M3GAN” și „The Black Phone” de la studioul Blumhouse, „Barbarian” și „Weapons” ale regizorului Zach Cregger, „Longlegs” de la studioul Neon și „Talk to Me” de la A24. Publicul tânăr a avut un rol esențial în această perioadă remarcabilă pentru gen. În cazul „Obsession”, 75% dintre spectatori aveau vârste cuprinse între 18 și 25 de ani.

Curry Barker la premiera de la Los Angeles a filmului „Obsession” pe care l-a regizat, FOTO: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Un lungmetraj realizat de un YouTuber

În ceea ce îl privește pe Barker, aflat la debutul său regizoral pentru un film lansat în cinematografe, el s-a alăturat unui grup de creatori de pe YouTube care au reușit să obțină succes în circuitul cinematografic mainstream.

În ianuarie, Mark Fischbach (cunoscut drept „Markiplier”) a lansat în Statele Unite filmul de groază „Iron Lung”, care a încasat 50 de milioane de dolari pornind de la un buget de doar 3 milioane de dolari, finanțat integral de YouTuber. Acesta nu a avut deocamdată premiera în România.

În schimb, în cinematografele de la noi a apărut la sfârșitul trecute thrillerul de groază „Backrooms: Fără ieșire”, realizat de Kane Parsons, un alt YouTuber popular, împreună cu studioul A24. Filmul lui Parsons, în vârstă de doar 20 de ani, a ajuns deja la încasări totale de peste 300 de milioane de dolari, potrivit site-ului de referință boxofficemojo.

„Dacă acești creatori de pe YouTube pot aduce publicul din fața laptopului în sala de cinema, este ceva uriaș. Toată lumea se întreabă: cum pot cinematografele să își mărească publicul? Poate că, în mod ironic, răspunsul este chiar ecranul mic”, a conchis Paul Dergarabedian.