Filmul regizat de un tânăr de 20 de ani uimește la box office și spulberă mai multe recorduri

Box office-ul nord-american are un nou campion, filmul care marchează debutul regizoral al lui Kane Parsons la vârsta de 20 de ani obținând încasări peste orice așteptări ale analiștilor, stabilind mai multe recorduri și impresionându-i inclusiv pe critici, relatează Variety.

Produs de apreciatul studio independent A24, filmul de groază „Backrooms” a încasat în America de Nord 81 de milioane de dolari în weekendul său de debut. Cu încasările din restul lumii a ajuns la un total de 118 milioane de dolari.

Succesul este unul uriaș pentru Parsons, un YouTuber în vârstă de 20 de ani. Cunoscut sub porecla de „Kane Pixels”, pe care a folosit-o pentru numele canalului său, acesta a experimentat anterior cu scurtmetraje și videoclipuri de tip „înregistrare recuperată (găsită)”, care au avut zeci de milioane de vizionări pe YouTube.

Parsons a declarat deja că explorează ideea transformării „Backrooms” într-o franciză cinematografică, deși deocamdată nu a anunțat oficial că va face o continuare pentru lungmetrajul său de debut.

Despre ce este filmul „Backrooms”

Bazat pe populara serie online creată de Parsons, „Backrooms” urmărește povestea proprietarului unui magazin de mobilă (interpretat de Chiwetel Ejiofor) care descoperă o ușă secretă ce îl conduce către o întindere aparent infinită de încăperi anonime.

După ce acesta dispare, terapeuta sa se aventurează în necunoscut pentru a-l salva. Rolul acesteia este jucat de actrița norvegiană Renate Reinsve, colega de platou al lui Sebastian Stan pentru „Fjord”, lungmetrajul lui Cristian Mungiu care a câștigat luna trecută marele premiu Palm d’Or al festivalului de film de la Cannes.

Reinsve a fost nominalizată chiar anul acesta la Premiul Oscar grație interpretării sale din filmul „Sentimental Value”, însă statueta pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar a mers în cele din urmă la veterana Amy Madigan, pentru rolul din filmul de groază „Weapons”.

Spre deosebire de majoritatea filmelor de groază, „Backrooms” i-a impresionat inclusiv pe criticii de film, noul lungmetraj având o rată a aprobării de 89% din partea acestora pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Filmul unui YouTuber a depășit lejer recordul comentatului film „Civil War”

Succesul de care s-a bucurat „Backrooms” în weekendul său de debut a fost atât de mare încât filmul lui Parsons a stabilit mai multe recorduri la box office.

Printre altele, a obținut cel mai mare weekend de debut din istoria A24, studioul independent care în ultimii ani a produs sau distribuit titluri precum „Civil War”, lungmetrajul ce s-a bucurat de un succes peste așteptări în cinematografe în 2024; „A Different Man”, titlul care i-a adus lui Sebastian Stan primul Glob de Aur din carieră anul trecut; „Queer”, apreciatul film cu Daniel Craig într-un rol inedit după ce a renunțat la cel al lui James Bond; „The Brutalist”, peliculă pentru care Adrien Brody a câștigat al doilea Premiu Oscar din carieră, de asemenea, anul trecut.

„Backrooms” a depășit categoric recordul stabilit de thriller-ul „Civil War” al lui Alex Garland în 2024. Filmul acestuia debutase cu încasări de 25,5 milioane de dolari în America de Nord și a ajuns, pe parcursul întregii sale durate de rulare în sălile de cinema, la un total global de 127 de milioane de dolari.

„Backrooms” a ajuns aproape de suma respectivă doar în primele trei zile în sălile de cinema.

Filmul lui Parsons a înregistrat de asemenea cel mai mare debut din istorie pentru un horror original, precum și cel mai bun start pentru un regizor aflat la primul său lungmetraj care nu face parte dintr-o franciză.

Parsons a devenit de asemenea cel mai tânăr regizor cu un film pe prima poziție a box office-ului. Recordul anterior îi aparținea cineastului american Josh Trank, care avea 27 de ani atunci când drama sa psihologică „Chronicle” a avut în 2012 încasări de 22 de milioane de dolari în primele sale trei zile în cinematografe.

Kane Parsons alături de Chiwetel Ejiofor și Renate Reinsve, actorii principali din filmul său „Backrooms”, FOTO: Xavier Collin, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Aterizare forțată la box office pentru noul film „Star Wars”

„The Mandalorian and Grogu”, noul film al francizei „Star Wars”, a obținut încasări de doar 25 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood în al doilea său weekend în sălile de cinema.

„Al doilea weekend trebuia să fie unul foarte puternic, însă «Mandalorian and Grogu» pur și simplu s-a prăbușit”, a declarat pentru Variety analistul Jeff Bock de la firma de consultanță specializată pe cinema Exhibitor Relations. „Asta spune mai multe despre modul în care a fost primit acest film decât despre întregul univers «Star Wars»”, consideră el.

Revista Variety notează că declinul de 70% a încasărilor față de weekendul de debut este „catastrofal” pentru un lungmetraj de o asemenea anvergură, deși unii directori din interiorul Disney se așteptau ca transformarea unui serial de succes („The Mandalorian”) într-un film „blockbuster” să fie o provocare.

Până în prezent, noul capitol din „Star Wars” a obținut încasări totale de 246,6 milioane de dolari la nivel global, versus un buget de producție 165 de milioane de dolari.

O consolare pentru Disney o reprezintă faptul că filmul va fi una dintre marile atracții ale platformei sale de streaming Disney+, după ce își încheie ciclul de rulare în sălile de cinema, fără a mai menționa vânzările masive de jucării Grogu.

Disney și Lucasfilm speră că „Star Wars: Starfighter”, aventura originală programată pentru vara viitoare, regizată de Shawn Levy și avându-l pe Ryan Gosling în rolul principal, va reprezenta un nou început pentru franciză.