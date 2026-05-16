Filmul de care Sir Anthony Hopkins nici n-a vrut să audă, deși rolul i-a adus Premiul Oscar

La fel ca nenumărați alți actori veterani, Sir Anthony Hopkins a întâmpinat suișuri și coborâșuri de-a lungul carierei, el regretând că a făcut două filme care au urmat succesului ce i-a adus primul Premiu Oscar din carieră. Cu al treilea, în schimb, n-a vrut măcar să ajute în vreun fel, relatează Far Out Magazine.

Legendarul actor, acum în vârstă de 88 de ani, a fost nominalizat de două ori la Premiul Oscar după ce a împlinit 80 de ani și a făcut istorie când a triumfat în 2021 grație interpretării din „The Father”. Rolul din drama despre părinte care se confruntă cu demența l-a făcut cel mai vârstnic câștigător al unui Oscar pentru actorie. În pofida unei cariere ilustre, a fost doar al doilea Oscar din cariera lui Hopkins și a venit la aproape trei decenii după primul.

Interpretările mai recente din „One Life” și „Freud’s Last Session” au arătat că încă nu e nicidecum pregătit să arunce prosopul, el jucând, de asemenea, în filmul original al Netflix „Rebel Moon” după ce intrase deja în Universul Cinematografic Marvel prin rolul lui Odin din filmele „Thor”.

Totuși, Hopkins nu acceptă orice. Iar revenirea la cel mai emblematic rol al carierei sale, chiar și ca actor de voce, a fost unul dintre lucrurile la care el a tras linie.

Chiar dacă la momentul respectiv juca de peste 20 de ani, Hopkins a devenit o vedetă din categoria „A” la Hollywood abia după interpretarea sa de neuitat în rolul lui Hannibal Lecter în filmul „The Silence of the Lambs” (Tăcerea mieilor) din 1991. Interpretarea i-a adus primul Oscar din carieră un an mai târziu. Alături de el au fost premiați cu Oscar și Jodie Foster, colega sa de platou, și Jonathan Demme, regizorul filmului „Silence of the Lambs”.

Regizorul Jonathan Demme, alături de Jodie Foster și Anthony Hopkins cu Oscarurile câștigate în 1992, FOTO: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Sir Anthony Hopkins a regretat că a făcut filmele „Hannibal” din anii 2000

Hopkins a revenit în rol pentru filmul „Hannibal” din 2001 și „Red Dragon”, lansat doar un an mai târziu.

Primul a fost eviscerat de critici, în timp ce pe al doilea Hopkins l-a considerat atât de dezamăgitor încât a declarat ani mai târziu că nu ar fi trebuit să ia parte la niciunul dintre ele. Privind în urmă, a considerat că criminalul canibal ar fi fost mult mai potrivit ca o apariție pentru un singur film.

Chiar și așa, ambele filme au avut încasări solide în sălile de cinema și, fiind vorba de Hollywood, era aproape inevitabil ca un nou roman despre Hannibal să aibă și el parte de o adaptare cinematografică.

„Hannibal Rising”, romanul prolog pentru personaj al scriitorului american Thomas Harris, a apărut în librării în ianuarie 2006, iar în februarie 2007 adaptarea sa era deja în cinematografe, cu regretatul actor francez Gaspard Ulliel în rolul principal.

Refuzul lui Hopkins, dezvăluit de actorul care a preluat rolul lui Hannibal Lecter de la el

Întrucât noul roman al lui Harris și filmul bazat pe el abordează tinerețea lui Hannibal, Hopkins nu avea cum să îl mai joace.

Însă când filmul pentru marele ecran a fost anunțat oficial la sfârșitul lui 2006, s-a anunțat că Anthony Hopkins era așteptat să revină ca Lecter într-un rol în afara ecranului, ca narator. Undeva pe parcurs, aceste planuri s-au schimbat. Gaspard a fost cel care a dezvăluit în cele din urmă că Hopkins a refuzat chiar și o întâlnire pentru a discuta despre film.

„Am discutat acest lucru cu producătorii și mi-au spus că vor organiza o întâlnire între Anthony Hopkins și mine”, a explicat el într-un interviu acordat la acea vreme.

„Nu am reușit să o facem. Oricum, nu cred că mi-ar fi fost de ajutor, pentru că fiecare actor are propriul mod de a lucra și nu știu dacă domnul Hopkins mi-ar fi spus cum lucrează la personajul său, nu știu dacă vrea să dezvăluie astfel de lucruri”, a adăugat Ulliel, care a murit în 2022 la vârsta de doar 37 de ani în urma unui accident la schi.

Filmul „Hannibal Rising” a fost un eșec financiar major

Fără Hopkins dar cu Harris la bord ca scenarist, „Hannibal Rising” a avut încasări totale de 82 de milioane de dolari la nivel mondial, versus un buget de producție de 75 de milioane, și a devenit primul eșec comercial al francizei cinematografice bazate pe cărțile scriitorului american.

Având în vedere că operatorii sălilor de cinema păstrează de regulă jumătate din sumele provenite din vânzările de bilete și că multe alte milioane sunt cheltuite pentru promovarea unui film cu pretenții la titlul de „blockbuster”, eșecul a fost unul de proporții pentru studioul Metro-Goldwyn-Mayer, devenit între timp Amazon MGM.

În ceea ce-l privește pe Sir Anthony Hopkins, acesta a publicat anul trecut „We Did Ok, Kid”, un volum de memorii despre viața și cariera sa care a fost tradus de editura ce l-a adus în România sub titlul „Hai că am reușit, puștiule”.