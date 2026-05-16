Finala Eurovision 2026. Mobilizare înainte ca Alexandra Căpitănescu să urce pe scenă. Apelul Ambasadei României în Austria

Românii se mobilizează pe rețelele de socializare pentru susținearea Alexandrei Căpitănescu în marea finala a Eurovision 2026, care are loc sâmbătă seară Viena.

Organizatorii spun că este cel mai mare spectacol muzical din lume, atrăgând mai mulți spectatori decât Super Bowl.

Nu este clar dacă și anul acesta va strânge milioane de oameni în jurul televizioarelor, având în vedere că evenimentul este marcat boicotul fără precedent a cinci țări care protestează împotriva participării Israelului.

În România se discută intens despre piesa „Choke me” pe care Alexandra Căpitănescu o cântă în cadrul concursului. Melodia și apariția artistei a divizat internetul la noi.

Unii o critică pentru versurile controversate, despre care anumiți experți susțin că ar glorifica strangularea sexuală, dar și pentru că nu apreciază genul muzical abordat de artistă.

De asemenea, există mulți fani ai concursului Eurovision care fac apel la românii din Diaspora să o voteze în cadrul concursului.

Inclusiv Ambasada României în Austria a făcut un apel pentru conaționalii din țara în care se desfășoară Eurovision 2026.

„Alexandra Căpitănescu a reușit să aducă România în finala Eurovision Song Contest, iar acum are nevoie de susținerea noastră mai mult ca oricând! În această sâmbătă, haideți să fim uniți și să susținem România în marea finală Eurovision. Votăm România, votăm 2️4!”, a scris reprezentanța diplomatică de la Viena.

În mediul online, deși românii din țară au lansat aceeași chemare, odată ce reprezentanta țării noastre a reușit să se califice în marea finală, după o absență de câțiva ani, există și voci care spun că și-ar da votul pentru reprezentanții Finlandei, care sunt dați ca principalii favoriți.

Finala Eurovision 2026. Cum se votează

Țara care adună cele mai multe puncte sâmbătă seară va câștiga marele trofeu.

Punctele pentru fiecare dintre cele 25 de melodii finaliste se acordă în două moduri: din partea juriilor naționale și a celor din fața televizoarelor.

Telespectatorii pot vota online, prin SMS sau telefonic, de până la 10 ori prin fiecare metodă.

Cele 10 melodii cu cele mai multe voturi dintr-o anumită țară primesc puncte din partea acelei țări, variind de la 12 pentru cea mai populară până la 1 pentru cea de pe locul 10.

Fiecare țară participantă are, de asemenea, un juriu care alege cele mai bune 10 melodii și le acordă puncte în același mod. Jumătate din punctajul total provine din votul publicului, iar jumătate din cel al juriului.

De asemenea, o țară nu poate vota pentru propria melodie, conform regulamentului.