Finalul orfelinatelor din România, tot mai aproape: Kaufland România sprijină Hope and Homes for Children în construirea a patru case familiale – ultimele necesare pentru a îndeplinirea misiunii #NiciodatăOrfelinate

Kaufland România, partener de 12 ani al Hope and Homes for Children România, se alătură campaniei #NiciodatăOrfelinate, inițiată de fundație, contribuind la construirea a patru case familiale

România mai are 7 centre de plasament de tip vechi, cu 165 de copii. Fundația Hope and Homes for Children va închide 3 dintre aceste centre, construind 4 case familiale pentru 48 de copii

Hope and Homes for Children a fost unul dintre actorii principali ai reformei sistemului de protecție a copilului, în cei 28 de ani de activitate în România

Kaufland România și Fundația Hope and Homes for Children vor face din nou echipă, într-un moment istoric: ultima etapă a închiderii orfelinatelor din România. Compania și-a anunțat susținerea pentru construirea a patru case familiale, necesare mutării a 48 de copii din centrele de plasament de tip vechi în medii primitoare, pe care le vor putea numi ”acasă”. Contribuția vine într-un moment decisiv al reformei sistemului de protecție a copilului. După aproape trei decenii de transformări, România mai are 7 centre de plasament de tip vechi, în care mai locuiesc 165 de copii. Hope and Homes for Children contribuie la închiderea a trei dintre aceste centre, aflate în Buzău și Gorj, prin construirea ultimelor patru case familiale, pentru 48 de copii.

Anunțul vine în continuarea campaniei #NiciodatăOrfelinate, lansată de Hope and Homes for Children pentru a marca închiderea instituțiilor de tip vechi din România, și a fost făcut în cadrul unui eveniment dedicat acestei inițiative de conștientizare. Campania este un apel la memorie, amintind efectele dramatice ale instituționalizării asupra generațiilor de copii care au crescut în acest sistem, și un angajament de a nu repeta niciodată greșelile trecutului față de copiii vulnerabili.

„Implicarea face diferența este pentru Kaufland mai mult decât un crez și pornește de la o convingere simplă: o companie mare are responsabilități care merg dincolo de activitatea comercială. Pentru noi parteneriatul cu Hope and Homes for Children este unul dintre cele mai importante angajamente sociale pe termen lung. De peste 12 ani luptăm împreună pentru a oferi copiilor vulnerabili șansa de a crește într-un mediu sigur, alături de familie și comunitate. Suntem împreună în această ultimă etapă pentru construcția ultimelor 4 case familiale.” – Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România

„De-a lungul anilor, susținerea Kaufland România ne-a ajutat să schimbăm sute de destine. Suntem bucuroși să facem echipă și în etapa finală, îndelung așteptată, a unui capitol dureros de care România se desparte cu o promisiune fermă: niciodată orfelinate. Acest moment istoric devine, în sfârșit, posibil, datorită unor astfel de parteneri, care au înțeles că grija față de copii, în special față de cei vulnerabili, este o prioritate națională.” – Ștefan Dărăbuș, Director Hope and Homes for Children România

În 12 ani de parteneriat cu Hope and Homes for Children, Kaufland România a sprijinit numeroase inițiative sociale, printre care construirea de case familiale (trei în județul Neamț, două în Iași și una în Sibiu), alături de dezvoltarea Centrelor de Tranzit din Baia Mare, Botoșani și Iași. De asemenea, 330 de familii au beneficiat de ajutor prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie, 50 de copii au fost susținuți în vederea reintegrării în familiile lor, iar 150 de tineri care au părăsit sistemul de protecție au primit sprijin pentru o viață independentă. În cei 12 ani de parteneriat, investiția Kaufland în proiectele Hope and Homes for Children a depășit 1.5 milioane de euro. Compania adaugă, pentru acest final îndelung așteptat, suma necesară de 1.5 milioane de euro pentru construcția ultimelor case familiale.

Pentru mai multe informații:

Iulia Pocol

Hope and Homes for Children

tel. 0799 830 651, email: iulia@hopeandhomes.ro

Despre Hope and Homes for Children România

În total, în 28 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 45.064 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 81 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 133 de case familiale, cu 7.774 de copii scoși din orfelinate și 2.105 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.550 de magazine în 8 țări, peste 155.000 de angajați de angajați și o rețea care a ajuns în prezent la peste 190 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații neguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari.

Articol susținut de Kaufland România