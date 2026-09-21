Finanțare de 28 milioane dolari pentru românii de la FintechOS, de la investitori internaționali. Consolidarea extinderii în SUA

Startup-ul FintechOS, fondat de antreprenorii români Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț, a obținut o nouă finanțare, în valoare de 28 de milioane de dolari, de la investitori internaționali, pentru a susține mai departe extinderea operațiunilor în SUA, a anunțat, luni, compania de tehnologii financiare (fintech), într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

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