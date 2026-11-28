O firmă poate exista pe hârtie fără să mai existe în economie. Are cod fiscal, are un administrator undeva, are poate și datorii la stat, dar nu mai are niciun cont bancar din care Fiscul să-și poată lua banii.

ANAF a publicat vineri seara procedura prin care poate declara inactive firmele fără cont de plăți în România și pe cele care n-au depus bilanțul. Termenul-limită pentru situațiile financiare pe 2025 a trecut pe 2 noiembrie. Ce urmează, explicat pe înțelesul tuturor, pe baza analizei consultantului fiscal Adrian Bența.

Statul a numărat aceste firme în primăvară: în jur de 80.000 de societăți fără cont bancar, cu datorii de aproximativ 2,3 miliarde de lei pe care ANAF nu le poate recupera prin poprire, potrivit declarațiilor președintelui ANAF, Adrian Nica, din 12 mai 2026.

Răspunsul legislativ venise deja, prin Legea nr. 239/2025 (așa-numitul Pachet 2 fiscal), aplicabilă de la 1 ianuarie 2026. Ce lipsea era mecanismul concret prin care ANAF să o aplice. El a apărut vineri, 27 noiembrie, în Monitorul Oficial nr. 991: Ordinul președintelui ANAF nr. 1636/2026, care aprobă procedurile de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală și formularele aferente. Noul ordin înlocuiește vechea procedură din 2015 (OPANAF nr. 3846/2015), abrogată de la data publicării.

Ce înseamnă, de fapt, „inactiv fiscal”

Articolul 92 din Codul de procedură fiscală este lista de situații în care statul spune, în esență: această firmă nu mai funcționează ca un contribuabil normal. Până acum, motivele erau, între altele, că firma n-a depus nicio declarație fiscală un semestru întreg, că nu poate fi găsită la sediul declarat sau a declarat date care nu permit identificarea sediului, că are inactivitate temporară înscrisă la Registrul Comerțului, că i-a expirat durata de funcționare, că nu mai are organe statutare sau că i-a expirat dreptul de folosință asupra sediului social.

Declararea în inactivitate nu se face tacit. ANAF emite o decizie, care se comunică firmei. La fel, reactivarea se face tot prin decizie, după ce firma își pune la zi declarațiile, nu mai are datorii restante la stat și, după caz, elimină cauza care a dus la inactivare.

Cele două motive noi

De la 1 ianuarie 2026, lista s-a lungit cu două motive, care privesc persoanele juridice. Ordinul publicat ieri le dă, pentru prima dată, o procedură de aplicare.

Primul este lipsa unui cont de plăți în România sau a unui cont deschis la Trezoreria Statului. Regula e simplă: firma trebuie să aibă cel puțin unul dintre cele două. Adrian Bența dă un exemplu care va surprinde probabil o parte dintre antreprenori: dacă o societate își închide ultimul cont din România și păstrează doar un cont la o bancă din străinătate, fără cont la Trezorerie, intră exact în situația prevăzută de lege. Un cont la Viena sau la Sofia nu ține loc de cont în România. Iar disciplina în rest nu salvează firma: potrivit consultantului, faptul că are declarațiile și situațiile financiare depuse la zi nu înlătură acest motiv de inactivitate.

Al doilea motiv este nedepunerea situațiilor financiare anuale (bilanțul, în limbaj curent) în cinci luni de la expirarea termenului legal. Cele cinci luni se calculează de la data la care expiră termenul de depunere aplicabil fiecărei firme. Aici legea lasă o marjă: firma care depune cu întârziere, dar înainte să treacă cele cinci luni, nu poate fi declarată inactivă pe acest motiv. Întârzierea poate fi însă amendată separat, potrivit legislației contabile. Pentru situațiile financiare aferente anului 2025, această marjă s-a închis pe 2 noiembrie 2026.

Cele două motive funcționează independent, ca două uși diferite spre același loc. Bența subliniază simetria: un cont bancar în regulă nu acoperă lipsa bilanțului, iar un bilanț depus la timp nu acoperă lipsa contului. Oricare dintre ele, singur, poate duce la decizia de inactivare. Legea stabilește motivele; ordinul stabilește doar cum le aplică ANAF.

Ce pierde o firmă declarată inactivă

Cea mai concretă consecință este pierderea codului de TVA. Potrivit ordinului, codul se anulează din oficiu, de la data comunicării deciziei de inactivare. Pentru o firmă care lucrează cu alte firme, asta înseamnă în practică o problemă comercială serioasă, nu doar una birocratică. Iar reactivarea nu aduce codul înapoi automat: după ce redevine activă, firma trebuie să depună o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, iar înregistrarea este valabilă abia de la data comunicării noii decizii.

Inactivitatea nu suspendă obligațiile. Firma trebuie să depună în continuare declarațiile și să plătească ce datorează, iar ANAF poate stabili, verifica și colecta impozitele în continuare. Singura excepție privește procedurile obișnuite de notificare și de impunere din oficiu pentru declarațiile nedepuse.

Statutul se extinde și asupra punctelor de lucru: sediile secundare înregistrate fiscal sunt considerate inactive cât timp este inactivă firma-mamă și redevin active odată cu ea.

Inactivitatea lasă urme și pe numele oamenilor. Mențiunea se înscrie în cazierul fiscal, potrivit OG nr. 39/2015, iar regulile se aplică atât firmei, cât și, după caz, reprezentanților ei legali. Cu alte cuvinte, administratorul nu rămâne neatins de soarta societății.

Ceasul de un an

Pachetul 2 fiscal a adăugat o regulă care schimbă natura inactivității: pentru firmele declarate inactive după intrarea în vigoare a legii, starea nu mai poate dura la nesfârșit. Dacă firma nu se reactivează în termen de un an de la decizie, ANAF cere dizolvarea ei. Dacă societatea nu are datorii la stat, Registrul Comerțului o poate radia din oficiu; dacă are, se numește un lichidator.

Asta transformă inactivitatea dintr-o stare de așteptare, în care multe firme stăteau ani de zile, într-o anticameră a radierii.

Cum se iese din inactivitate și cum te aperi

Ordinul aprobă procedura de reactivare, aplicabilă după ce firma îndeplinește condițiile legale. Pentru cele două motive noi, asta înseamnă, logic, deschiderea unui cont de plăți în România sau la Trezorerie, respectiv depunerea situațiilor financiare restante. Există și o procedură separată pentru cazurile în care ANAF a declarat o firmă inactivă din eroare: îndreptarea erorii.

Ordinul aprobă și formularele: modelele deciziilor, notificărilor, cererilor de reactivare sau de îndreptare a erorii, precum și o invitație la audiere pentru contribuabilul care nu s-a prezentat la primul termen. Deciziile sunt emise de organul fiscal care are firma în evidență sau, pentru marii contribuabili, de direcția specializată. Contestațiile ajung la structura specializată din Ministerul Finanțelor.

Firmele deja declarate inactive pe vechea procedură nu scapă prin schimbarea ordinului: își păstrează statutul până îndeplinesc condițiile de reactivare. Situația oricărei firme poate fi verificată în registrul public al contribuabililor inactivi și reactivați, pe site-ul ANAF.

Ce rămâne de reținut

Statul a ajuns la o definiție mai strictă a ceea ce înseamnă o firmă vie: una care poate fi plătită și poate plăti printr-un cont în România și care își arată cifrele o dată pe an. Pentru firmele corecte, regulile cer puțin: un cont deschis la o bancă din România și bilanțul depus la timp. Pentru cele care au supraviețuit ani întregi ca simple coduri fiscale, cu datorii și fără conturi, ordinul publicat ieri înseamnă că ceasul a pornit.