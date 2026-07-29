Firma rusească a unui simpatizant al lui Putin care a stârnit un scandal uriaș în Italia este prezentă și în România. Ilegal

O controversă majoră a zguduit Italia, într-un domeniu unde italienii sunt extrem de receptivi: fotbalul. Marea vedetă Andrea Pirlo a pierdut șansa de a fi numit antrenor al echipei naționale după ce asocierea sa cu Fonbet, companie de pariuri din Rusia, a fost puternic criticată.

După ce Pirlo a renunțat la nominalizare, au urmat demisii sonore.

În România, compania Fonbet e pe lista neagră a jocurilor de noroc,​ dar​ poate fi încă accesat​ din țara noastră, dezvăluie GOLAZO, siteul de sport al HotNews.

Legenda fotbalului italian Paolo Maldini, director tehnic al Federației Italiene de Fotbal, și Leonardo, consilierul său, au demisionat recent, după ce preferatul lor pentru postul de antrenor al squadra azzurra, Andrea Pirlo, a fost respins.

Pirlo și Fonbet

Criza a trecut mult dincolo de lumea sportului. Ea a fost declanșată din cauza legăturilor lui Pirlo cu Fonbet, unul dintre cele mai importante branduri de pariuri sportive din Rusia. Sportivul este ambasador global al companiei Fonbet, pe care o reprezintă atât în Rusia, cât și pe plan internațional.

Andrea Pirlo, la un meci demonstrativ din ianuari 2025 Foto: Profimedia

Iar asta i-a adus un val de critici: „a făcut o alegere de neînțeles”, „e filorus”, „face propagandă pentru un regim criminal”, „și-a pus prestigiul în slujba unei operațiuni de normalizare a regimului lui Putin”.

Lui Pirlo i s-a adus aminte că a fost la Moscova în mai 2026, ca să facă reclamă pentru Fonbet, chiar când rușii atacau obiective civile din Ucraina, în cele mai extinse bombardamente din ultimii ani.

Cine este Sergei Lomakin

Pirlo s-a apărat: „Colaborarea are exclusiv un caracter comercial și sportiv. A atribui acestei colaborări o semnificație politică înseamnă a-mi atribui convingeri pe care nu le-am exprimat niciodată și care nu îmi aparțin”.

Fonbet e compania lui Sergey Lomakin, 52 de ani, un miliardar apropiat regimului Putin și susținător al președintelui Federației Ruse. Fonbet nu are licență în România, dar asta nu înseamnă că nu se joacă din România la Fonbet, a explicat, într-un articol de opinie, jurnalistul Cătălin Țepelin, redactor-șef la GOLAZO.

În România sunt 29 de companii de jocuri de noroc licențiate. În același timp, pe lista neagră a statului român, actualizată recent și publicată pe site-ul ONJN, sunt 1.863 de platforme ilicite. Acestea din urmă nu doar că nu plătesc taxe și impozite, dar nici nu sunt în niciun fel reglementate.

Fonbet este doar una dintre firmele care beneficiază de această „clemență efectivă”, mascată de o „blocare legală”.

Patronul Fonbet, Sergey Lomakin, are o avere evaluată la 1,2 miliarde de euro, potrivit Forbes. El a fondat o cunoscută rețea de magazine rusești de discount: Fix Price.

Sergey Lomakin, în tribune la un meci din Cipru, unde a cumpărat echipa FC Pafos | Foto: Profimedia

Firma lui Lomakin, Fonbet, a fost printre sponsorii AC Milan, Real Madrid și Paris Saint-Germain, contracte pe care cluburile le-au reziliat în 2022, când Rusia a atacat Ucraina.

În România, când ești interzis înseamnă că poți să încasezi bani fără probleme

Printre cele mai cunoscute „siteuri negre” din România este și Fonbet, cel care a stârnit furtuna din Italia. În România însă, faptul că aceste siteuri de pariuri sunt interzise nu înseamnă însă că ele sunt și banate.

„Problema este că prezența unui site pe acea listă neagră nu atrage automat blocarea lui efectivă. Statul se plânge că lupta împotriva operatorilor ilegali este teribil de dificilă, în timp ce industria locală – casele de pariuri autorizate din România – spun că piața neagră este un pericol și provoacă pierderi masive la buget”, scrie jurnalistul din GOLAZO.

Cum explică autoritățile statului

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este instituția care reglementează piața. Și are datoria de a-i proteja și pe cei care joacă jocuri de noroc.

Anul trecut, ONJN anunța că a făcut inclusiv plângeri penale împotriva NV Casino, Verde Casino și Vulkan Casino, cele mai mari 3 platforme ilegale din România.

„Azi, toate trei sunt în continuare accesibile publicului din România. Practic, nu s-a rezolvat nimic în aproape un an”, scrie GOLAZO.

Explicația autorităților este că operatorii ilegali migrează rapid domeniile de internet, adică multiplică adresele web prin așa-numitele „mirror sites” sau subdomenii, ceea ce face ca blocarea unui singur URL să nu fie suficientă.

„În multe cazuri, un site blocat reapare în câteva minute sub o altă adresă, păstrând aceeași structură sau rădăcină a numelui. În astfel de situații, ONJN identifică noul site, parcurge procedura legală de introducere pe lista neagră și notifică furnizorii de servicii de internet. Însă, de fiecare dată când platforma migrează către un alt domeniu, procedura trebuie reluată”, a susținut ONJN când a fost întrebat de GOLAZO, care a documentat recent cazul pieței negre.

„Cum au evoluat lucrurile? Pe finalul lui 2025, când GOLAZO.ro a publicat o serie de articole despre piața neagră din România, raportul dintre site-urile ilegale și numărul companiilor licențiate în țara noastră era de 50 la 1”, scrie siteul de sport.

„În doar 9 luni, raportul s-a mărit la 65:1! Pentru că numărul site-urilor ilegale a crescut cu 16%”, conchide jurnalistul Cătălin Țepelin.