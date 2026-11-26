Firmele care și-au făcut treaba la timp nu mai pică „inactive” din cauza ghișeului.

Dacă ai o firmă, știi că sediul social are o dată de expirare și că mandatul administratorului trebuie reînnoit periodic. Le-ai depus la timp, dar actele stau nerezolvate la instituția care trebuie să le opereze. Până acum, ANAF se uita doar în evidențele oficiale. Dacă acolo sediul apărea expirat, nu conta că tu depuseseși cererea de săptămâni bune: riscai să fii declarat inactiv fiscal.

Ministerul Finanțelor spune că a pus capăt acestei situații. Ministrul Alexandru Nazare a avizat un ordin ANAF prin care Fiscul poate lua în calcul direct actele aduse de firmă, fără să mai aștepte actualizarea evidențelor oficiale.

De ce contează „inactiv fiscal”

Sună birocratic, dar pentru o firmă e o problemă serioasă. Inactivitatea fiscală îți taie, practic, relațiile comerciale. Clienții tăi nu mai pot deduce TVA-ul și cheltuielile de pe facturile tale, așa că mulți preferă să nu mai lucreze cu tine. Pentru o firmă mică, câteva săptămâni în statutul ăsta pot însemna contracte pierdute.

Iar paradoxul era că firma nu greșise cu nimic. Întârzierea era a statului, dar consecința o plătea compania.

Ce poți face concret

Dacă firma ta e în situația asta, poți merge la ANAF cu două lucruri:

actele care arată că ai prelungit sediul, ai reînnoit mandatul administratorului sau ai rezolvat problema administrativă respectivă; dovada că ai depus cererea de modificare în termenul legal la instituția competentă.

Pe baza lor, ANAF îți poate menține statutul de contribuabil activ.

Și dacă ești deja inactiv?

Ordinul acoperă și firmele care au fost deja declarate inactive din acest motiv. Ele pot cere corectarea situației, iar ANAF decide după ce verifică documentele.

Pe scurt

Regula nouă e simplă: dacă ți-ai făcut partea la timp, întârzierea instituțiilor nu mai cade pe tine. „Companiile care își îndeplinesc obligațiile legale nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor administrative”, a declarat ministrul Nazare.

Un singur lucru de reținut: totul depinde de dovada că ai depus cererea la termen. Dacă ai întârziat tu, măsura nu te ajută.