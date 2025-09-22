Firmele IT românești ar putea profita de super-taxa lui Trump pe viza de America: „Crește cererea de outsourcing”

Firmele IT românești, care lucrează pentru marile companii de tehnologie americane, în sistem de outsoursing, ar putea profita de pe urma super-taxei de 100.000 de dolari, impuse de președintele american, Donald Trump, la vizele destinate specialiștilor înalt calificați care vor să vină în SUA, din India, China, Europa de Est și alte zone de pe Glob, ce au alimentat până acum corporațiile americane cu programatori buni și muncitori.