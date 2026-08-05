Fiul lui Clint Eastwood a dezvăluit cum tatăl său l-a pus la punct pe un alt actor celebru: „El a spus: Cum adică?”

Actorul Scott Eastwood a povestit modul în care tatăl său, legendarul Clint Eastwood, i-a temperat cu calm „egoul uriaș” al lui Kevin Costner pe platourile de filmare ale lungmetrajului „A Perfect World” din 1993, relatează The Independent.

Regizat de Clint, care a și jucat în film, thrillerul polițist îl urmărește pe un deținut evadat (interpretat de Costner) care răpește un băiat tânăr și impresionabil și îl poartă într-o călătorie prin sud-vestul Statelor Unite.

Rolul principal interpretat de Costner în acest thriller a venit într-o perioadă în care acesta „trecea oarecum printr-o ascensiune spre celebritate” și „poate avea un ego cam mare”, a declarat Scott în ultimul episod al podcastului „Armchair Expert”.

„Se pare că, dintr-un motiv oarecare, Kevin nu voia să iasă din rulota lui”, și-a amintit Scott Eastwood, pe care tatăl său l-a adus pe platourile de filmare încă de când era copil. El a mai afirmat că tatăl său „nu stă în rulote și nu face astfel de lucruri”, preferând „pur și simplu să fie pe platoul de filmare”.

„Îmi spunea mereu asta când eram copil: «Vrei să înveți cum se fac filme? Vrei să înveți meseria asta? Rămâi aici, alături de toată lumea, și fă nenorocitul de film»”, a povestit Scott.

Kevin Costner, trimis la plimbare de Clint Eastwood

În loc să țipe la Costner să iasă din rulotă, Clint le-a spus membrilor echipei să „îl trimită acasă”, potrivit fiului său.

„Așa că l-au trimis acasă și, din câte am înțeles, s-au dus la Kevin și i-au spus: «Hei, azi pleci acasă»”, a relatat Scott. „El a spus: «Cum adică? Eu joc în scena asta!» Iar ei i-au răspuns: «Ei bine, se pare că nu mai joci». A doua zi, Costner era pe platou, pregătit de filmare”, a mai povestit Scott Eastwood.

Acesta și-a croit la rândul său o carieră la Hollywood, jucând în filme precum „Gran Torino”, „Invictus”, „Fast X” sau „Suicide Squad”. În unele dintre ele a jucat chiar sub regia tatălui său.

Scott este unul dintre cei opt copii ai lui Clint Eastwood, proveniți din diferite relații și căsnicii. El este cel mai mare dintre cei doi copii pe care celebrul actor și regizor îi are împreună cu Jacelyn Reeves.

Scott Eastwood, FOTO: Xavier Collin, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

S-a retras Clint Eastwood din activitate?

Clint nu a mai jucat într-un film de la „Cry Macho” din 2021, iar fiul său Kyle, muzician și compozitor în vârstă de 58 de ani, declara pentru France Info în noiembrie anul trecut că tatăl său s-a retras oficial din activitate.

El a afirmat că acesta s-a retras atât din actorie, cât și din regia de film căreia i s-a dedicat în a doua parte a carierei.

„Am foarte multe amintiri frumoase din perioada în care am lucrat cu el. Acum este pensionat, are 95 de ani”, a spus Kyle. „Dar am fost foarte norocos că am avut ocazia să lucrez cu el la destul de multe filme. A fost o experiență extraordinară pentru mine”, a subliniat el.

Însă Scott a pus sub semnul întrebării presupusa retragere a tatălui său în comentarii separate făcute în luna iunie.

„Vom vedea. Eu nu am auzit asta niciodată chiar din gura lui”, a declarat acesta într-un interviu acordat publicației ScreenRant. „Cariera lui, în ansamblu, este ceva de admirat, ceva care inspiră și continuă să mă inspire. Munca lui, arta pe care a creat-o atât pe ecran, cât și în afara lui. A produs, a scris, a compus muzică, a regizat, a jucat. Întreaga sa operă este incredibilă”, a mai spus Scott Eastwood.

Dacă legendarul său tată s-a retras într-adevăr definitiv din activitate, asta ar însemna că ultimul său film a fost drama juridică „Juratul nr. 2”, lansat în streaming în decembrie anul trecut pe HBO Max, unde poate fi văzut și în prezent.

Clint Eastwood a regizat filmul, fără să joace însă în el.