VIDEO Fiul lui Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident la un raliu dedicat tatălui său / Poliția a deschis dosar penal

Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident de raliu. Foto: Facebook/ Jurnal de Timiș

Incidentul a avut loc sâmbătă, în cadrul Super Rally de la Timișoara, a cărei ediție din acest an îi este dedicată chiar tatălui lui Marco, campionul Mihai Leu care a murit pe 2 iulie.

Accidentul s-a petrecut în timpul sesiunilor de antrenament și recunoaștere a traseului. Marco Leu se afla la volanul mașinii de concurs a tatălui său, un Audi R8 GT3. Mașina pe care o conducea a ieşit în afara pistei și a lovit un autoturism parcat, scriu News.ro și Antena 3.

Copilotul lui Marco, un bărbat de 63 de ani, a fost rănit: El a fost preluat de SMURD și transportat de urgență la spital.

„În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, a transmis IPJ Timiş.

Din primele informaţii, Marco nu a fost rănit, însă autoturismul său a suferit avarii destul de grave.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Super Rally a fost creat de legendarul Mihai Leu. Fostul campion mondial de box și fost campion național de raliuri, Leu a murit pe 2 iulie 2025, după ce mai mulți ani a avut probleme de sănătate.