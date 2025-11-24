Fiul fostului ministru Tudorel Toader, acuzat de două studente că le-a făcut avansuri sexuale în schimbul promovării examenului / Poliția face verificări

Alexandru Toader, profesor de drept la Universitatea „A. I. Cuza” din Iași, este acuzat de două foste studente că le-a făcut propuneri sexuale, în schimbul promovării examenului, potrivit Reporter de Iași, care publică interviuri cu cele două tinere. Publicația mai scrie că una dintre cele două tinere a acceptat să întrețină relații intime cu fiul fostului ministru Tudorel Toader. Contactat de jurnaliști, profesorul a refuzat să comenteze, iar Universitatea a transmis că face verificări. După publicarea articolului, polițiștii din Iași au anunțat și ei că fac verificări în acest caz.

Studenta care a întreținut relații intime cu Alexandru Toader a povestit pentru publicația locală Reporter de Iași că acesta i-a scris zilnic pe Instagram și îi făcea avansuri.

Ambele tinere au spus că au fost abordate de Alexandru Toader după ce au rămas restante la examenul de Drept Civil, materie pe care acesta o predă la universitatea din Iași în primul an. „Domnișoara… nu prea v-ați descurcat. Haideți un pic să vedem ce facem”, povestește una dintre tinerele care au fost invitate de profesor în biroul său din facultate.

„Toată lumea știe”, a spus una dintre ele pentru Reporter de Iași. „Ne anunțăm între noi: «Băi, vezi să nu rămâi cu refacere la Toader, că nu e bine»”, spune cealaltă studentă.

„Nu spun nici da, nici nu”

Contactat de jurnaliștii Reporter de Iași, Alexandru Toader a spus că nu comentează, pe motiv că jurnaliștii pot interpreta cum vor ei orice răspuns: „Nu spun nici da, nici nu”.

„N-am nimic de comentat. Eu știu care este relația cu presa, în general vorbind. Orice spui, că spui, că nu spui, aveți această libertate de interpretare. Dvs. aveți, v-am zis, această libertate. Pentru că nu vreau să fac, să spun ceva sau să nu spun ceva cu principalul scop de a nu interpreta”, a declarat Toader.

Fostul ministru al Justiției și judecător al Curții Constituționale a avut, luni, o reacție în urma acuzațiilor aduse fiului său. Acesta a scris pe Facebook că articolul este „un atac defăimător” și respinge orice acuzație.

„Un articol de şantaj! «Sunteţi dispus, dacă aceste dovezi vor apărea, să renunţaţi la calitatea de cadru didactic?» – acesta este mobilul respectivului articol! Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine. Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră. Este josnic şi nedrept să loveşti într-un om atacându-i copilul şi imaginea acestuia. Vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!“, a scris Tudorel Toader.

Polițiștii s-au autosesizat

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a precizat, luni, că poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au început verificări „pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, notează News.ro.

Ancheta IPJ Iași a fost declanșată după publicarea articolului în care Alexandru Toader este acuzat că a întreținut relații intime cu o studentă.