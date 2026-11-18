Florentin Petre, fost jucător și antrenor secund al lui Dinamo, a vorbit despre evoluțiile căpitanului Cătălin Cîrjan (23 de ani) și despre situația atacantului George Pușcaș (30 de ani).

„Cîrjan este exemplul jucătorului pe care mi l-aș dori în echipă fără niciun fel de problemă. Este genul de jucător pe care orice antrenor și l-ar dori în echipă, să aibă ritm bun, calitate, să aibă eficiență.

Cătălin, dacă e fericit, joacă extraordinar de bine și îți dă tot ce are mai bun din el. Dar lucrurile pe care el ar trebui să le înțeleagă sunt că fiecare antrenor are viziunea și stilul și dorința fiecărui jucător pe care îl are și îl antrenează”, a spus Florentin Petre, potrivit gsp.ro.

Ajuns la Dinamo în vara anului 2026, Cîrjan a înscris 21 de goluri și a livrat 11 pase decisive în 102 partide disputate în tricoul alb-roșu. E cotat de Transfermarkt la 3,5 milioane de euro.

Florentin Petre, despre George Pușcaș: „Atacant de 15 goluri pe sezon”

Referitor la Pușcaș, fotbalist care nu a mai evoluat din luna mai din cauza unei operații de hernie inghinală, Petre a subliniat că echipa are mare nevoie de calitățile sale.

„Pușcaș, dacă era bine, sănătos și nu avea problemele cu accidentările, era un atacant de 15 goluri pe sezon, fără niciun fel de problemă! Mi-a plăcut extraordinar de mult, are un caracter deosebit, un băiat pe care îl respect extraordinar de mult.

Din prima clipă când a venit în vestiar mi-am dat seama că ne putem baza pe el și ne-am rugat la Dumnezeu să fie sănătos. N-a fost să fie. Îmi doresc din toată inima să se facă, pentru că Dinamo are nevoie de un atacant precum este Pușcaș”.

Adus în februarie 2026, atacantul a bifat doar 8 partide oficiale și un gol marcat. Deși a revenit recent la ședințele de pregătire ale echipei, stafful dinamovist evită să-i grăbească reintrarea pe gazon. În luna septembrie, clubul i-a prelungit contractul până la 30 iunie 2029.