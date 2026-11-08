Florin Pîrvu, după a șaptea înfrângere consecutivă a lui FC Voluntari: „Este clar un blocaj, ceva se întâmplă”

FC Voluntari a înregistrat a șaptea înfrângere la rând în SuperLiga, 1-2 pe terenul lui Sepsi OSK, încheind turul sezonului regular cu doar 8 puncte.

În ciuda eșecului, antrenorul Florin Pîrvu a susținut că echipa sa a controlat jocul și că rezultatul este nedrept. FC Voluntari a evoluat în inferioritate numerică în repriza secundă, după ce Ion Gheorghe a primit două cartonașe galbene.

„Nu ne-au surprins cu nimic și consider că astăzi meritam un rezultat pozitiv. Sunt subiectiv, dar este păcat că nu am reușit să o facem. Încă o înfrângere, încă un discurs după un joc pe care nu meritam să-l pierdem, mai ales că în a doua repriză am jucat cu om în minus.

Echipa care a avut controlul și și-a creat situații de a marca a fost a noastră. Dar până la urmă fotbalul se joacă pe goluri. Dacă au înscris mai mult, înseamnă că merită victoria și îi felicit pe această cale.

Referitor la jucătorii mei, e clar că este un blocaj, ceva se întâmplă. Nu este posibil să fie al nu știu câtelea meci când vin în fața dumneavoastră și vă spun că jocul este poate unul bun, că meritam, ne creăm situații de a marca dar nu am reușit să o facem. Am avut și o situație în care s-a verificat un al doilea henț, dar din păcate nu a fost să fie.

Băieții au făcut un efort extraordinar jucând cu om mai puțin. Am împins liniile, am reușit să ne creăm situații, dar nu am reușit să marcăm”, a declarat Pîrvu, potrivit GSP.ro.

Rămâne Florin Pîrvu antrenor la FC Voluntari?

Întrebat despre posibilitatea unei schimbări pe banca tehnică a celor de la FC Voluntari în timpul pauzei competiționale pentru meciurile echipei naționale, antrenorul ilfovenilor a concluzionat rezervat: „Urmează o pauză și vom vedea ce va fi”.

În urma rezultatului din etapa a 15-a, FC Voluntari se află pe locul 15, penultimul al clasamentului. De cealaltă parte, Sepsi a acumulat 18 puncte și ocupă locul 11.