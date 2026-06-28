Flota de drone a Kievului continuă să provoace haos în Rusia. Noile ținte ale armatei ucrainene

Ucraina a lovit în cursul nopții două rafinării rusești din regiunile Krasnodar și Iaroslavl, a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski, în contextul în care Kievul a intensificat presiunea asupra aprovizionării cu combustibil a Rusiei prin intermediul flotei sale de drone, scrie duminică Reuters.

Atacurile cu drone din ce în ce mai frecvente ale Kievului au provocat o penurie acută de combustibil în anumite părți ale Rusiei, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, la benzinării observându-se cozi și raționalizări.

„Ne continuăm operațiunile care slăbesc capacitatea Rusiei de a duce acest război”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare, adăugând că rafinăriile se aflau la aproximativ 300 km și, respectiv, 700 km de teritoriul ucrainean.

Într-o declarație publicată duminică pe Telegram, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a afirmat că a izbucnit un incendiu la rafinăria din Slavyansk-na-Kubani, în urma căruia o persoană a murit și o alta a fost rănită într-un sat din apropiere.

Imagini neconfirmate apărute pe rețelele de socializare arătau un incendiu de proporții la rafinărie.

Rafinăria din Slaviansk este o unitate cu o capacitate de aproximativ 100.000 de barili pe zi. Aceasta furnizează combustibil atât pentru consumul intern, cât și pentru export.

În regiunea Iaroslavl, la est de Moscova, guvernatorul a declarat că regiunea a fost ținta unui atac cu drone și că s-au impus restricții temporare de circulație pe anumite trasee rutiere către capitala Rusiei.