FMI anticipează o ușoară recesiune pentru România în 2026

Fondul Monetar Internațional și-a redus estimările de creștere ale României de la 0,7% la -0,5% în acest an, anticipând o ușoară recesiune. Doar România (–0,5%) și Irlanda (–1,0%) intră în contracție în Europa în 2026, arată datele raportului World Economic Outlook, publicat de FMI.

Cazul Irlandei ține de volatilitatea statisticilor multinaționalelor. Vecinii cresc: Polonia cu 3,4%, Bulgaria cu 2,6%, Ungaria cu 1,9%, Cehia cu 1,8%. Media Europei emergente și în curs de dezvoltare e de 1,7%.

În privința inflației, FMI anticipează o medie de 8,2% în 2026, cea mai mare inflație din UE. Bulgaria e la 4,9%, Lituania la 5,4%, Polonia la 3,2%, Ungaria la 1,9%. Valori mai mari au doar Turcia, Ucraina și Moldova. Scăderea la 4,1% în 2027 reflectă probabil ieșirea din baza de calcul a șocurilor din 2025–2026, dar raportul nu oferă mai multe detalii pentru România.

Deficitul decont curent: deficitul se reduce treptat, dar rămâne printre cele mai mari din UE. Doar Bulgaria (–8,0%) și Cipru (–7,7%) au deficite mai mari în 2026. În regiune, Polonia e la –1,9%, iar Ungaria la –0,5%.

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Șomaj: 6,5% în 2026, peste Polonia (3,2%), Cehia (3,0%) și Ungaria (4,5%).

Pe scurt, în prognozele FMI România are în 2026 cea mai proastă combinație din UE: recesiune ușoară, cea mai mare inflație din Uniune și unul dintre cele mai mari deficite externe, urmate de o revenire în 2027.

Contextul regional din text

Pentru Europa emergentă, FMI vede o încetinire de la 2,0% în 2025 la 1,7% în 2026 și o revenire la 2,1% în 2027. Cauzele invocate sunt costurile mai mari la energie, incertitudinea legată de securitate, condițiile de finanțare mai strânse și reorientarea comerțului și a investițiilor. Fondul notează că economiile energointensive și cele dependente de importul de combustibili fosili au perspective mai slabe, compensate parțial de cheltuielile mai mari cu apărarea. La nivel global, inflația urcă de la 4,1% la 4,7% în 2026, pe fondul șocului energetic și alimentar provocat de război.