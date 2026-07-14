Focarul misterios de „diaree explozivă” care a devenit o provocare pentru oficialii din SUA. Legătura cu Elon Musk

Identificarea originii unui focar din SUA care provoacă „diaree explozivă” s-a dovedit a fi o provocare pentru experții în sănătate publică care caută răspunsuri cu privire la modul în care a început aceasta – și la modul în care se răspândește.

Ciclosporioza, o infecție parazitară care se răspândește prin apă sau alimente contaminate, adesea în timpul verii, a ajuns acum în 34 de state și a infectat aproape 7.000 de persoane, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Principalul simptom al acestei boli, care rareori duce la deces, este diareea frecventă și apoasă, a scris marți BBC.

Unii experți au declarat pentru postul britanic de televiziune că parazitul este extrem de greu de depistat, o sarcină complicată, probabil, în parte de reducerile bugetare aplicate agențiilor federale din domeniul sănătății.

„Nu e ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân. E ca și cum ai căuta o porțiune microscopică dintr-un ac în carul cu fân”, a spus Steven Manderach, director executiv al Asociației Funcționarilor din Domeniul Alimentelor și Medicamentelor.

Unul dintre motivele pentru care parazitul este atât de greu de depistat este faptul că durează una până la două săptămâni până când persoanele se îmbolnăvesc după infectare, a spus Jodie Guest, vicepreședintă pentru epidemiologie la Școala de Sănătate Publică Rollins a Universității Emory.

În cazul majorității bolilor de origine alimentară, oamenii tind să prezinte simptome în decurs de câteva ore, ceea ce facilitează identificarea alimentului care a provocat acele simptome, a spus Guest.

Testarea alimentelor pentru depistarea parazitului Cyclospora este, de asemenea, mult mai complexă decât în cazul altor agenți patogeni, a afirmat Manderach, director executiv al Asociației Funcționarilor din Domeniul Alimentelor și Medicamentelor.

Procesul presupune spălarea unor cantități mari de alimente potențial contaminate pentru a îndepărta Cyclospora, reducând astfel posibilitățile, și apoi testarea acestora pentru a verifica dacă parazitul era prezent.

„Ar fi nevoie de camioane întregi de salată verde pentru a ajunge în această situație”, a spus Manderach, care s-a ocupat anterior de focare de ciclosporioză în calitate de responsabil cu siguranța alimentară în Iowa.

Având în vedere amploarea focarului din SUA, experții în sănătate publică au afirmat că probabil au existat mai multe puncte de contaminare în lanțul de aprovizionare cu alimente – un alt factor care complică anchetele.

Michigan este statul cel mai grav afectat, cu peste 3.300 de cazuri, urmat de statul New York. Autoritățile sanitare au sfătuit publicul să spele temeinic legumele și fructele, să evite anumite fructe precum zmeura și să gătească legumele pentru a distruge agentul patogen – dar încă nu au identificat sursele acestuia.

Statele americane se grăbesc să testeze și să urmărească cazurile de ciclosporioză

Unii experți în sănătate publică au afirmat că identificarea originii focarului este îngreunată și de reducerile bugetare aplicate agențiilor și programelor din cadrul Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA (HHS).

Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a efectuat o serie de reduceri bugetare și de personal, ca parte a eforturilor miliardarului Elon Musk de a reduce costurile prin intermediul Departamentului său pentru Eficiență Guvernamentală (Doge).

Guvernul federal a redus capacitatea Rețelei sale de Supraveghere Activă a Bolilor de Origine Alimentară (FoodNet), care monitorizează mai mulți agenți patogeni, printre care Cyclospora, Salmonella și Listeria. Anul trecut, FoodNet a redus activitatea de monitorizare pentru toți agenții patogeni, cu excepția a doi.

„Finanțarea nu a ținut pasul” cu resursele necesare pentru program, a scris CDC într-o notă adresată statului Connecticut, potrivit NBC News.

Înainte ca FoodNet să înceteze monitorizarea ciclosporiozei, rețeaua colecta date despre persoanele cu rezultate pozitive la teste și analiza sursele alimentare din diferite state și laboratoare, apoi le centraliza la nivel național, a declarat Jodie Guest, care a lucrat anterior la FoodNet.

„Când observăm un focar, un grup de cazuri sau ceva similar, nu dispunem de datele pe care, în mod normal, ne-am aștepta să le putem folosi pentru a ne ajuta, iar aceasta este una dintre consecințe”, a spus ea. „Pornești de la zero.”

CDC colaborează în continuare cu 3.000 de departamente de sănătate pentru a colecta date și continuă să adune informații despre Cyclospora prin intermediul altor sisteme de supraveghere decât FoodNet, a precizat HHS pentru BBC.

Departamentul a afirmat că finanțarea din domeniul sănătății destinată bolilor de origine alimentară a „rămas stabilă”.

În Colorado, unde s-au înregistrat 90 de cazuri în acest an – aproximativ la fel ca în anii trecuți –, departamentul de sănătate al statului a declarat că a primit mai puține fonduri federale și dispune de mai puțin personal pentru monitorizarea cazurilor.

„În timp ce colegii noștri de la CDC depun eforturi susținute pentru a sprijini partenerii de la nivel de stat, noi a trebuit să ne adaptăm la schimbările de la nivel federal”, a declarat Hope Shuler, purtătoare de cuvânt a departamentului de sănătate publică al statului.

Statul Colorado a continuat testarea, monitorizarea și transmiterea datelor către CDC, a precizat ea.

Manderach a afirmat că agențiile federale responsabile de siguranța alimentară își desfășoară în mare parte activitatea conform standardelor anterioare, în ciuda schimbărilor survenite la nivelul agențiilor în timpul administrației Trump.

„Deși, da, cred că au existat provocări la început, majoritatea acestora par să se fi rezolvat”, a spus el.

Alte probleme de sănătate mai grave, precum epidemia mortală de Ebola din Republica Democratică Congo, au pus, de asemenea, presiune asupra resurselor, a declarat David Weber, profesor de medicină, pediatrie și epidemiologie la Universitatea din Carolina de Nord.

Deficitul de resurse a obligat statele să-și asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește bolile de origine alimentară, a afirmat Nancy Glick, de la Liga Națională a Consumatorilor.

„Statele fac acest lucru în prezent, dar nu dispun de resursele de care dispunea CDC”, a spus ea.

Mii de persoane, chestionate despre mesele consumate în ultimele săptămâni

În prezent, epidemiologii lucrează pentru a intervieva orice persoană care a fost testată pozitiv pentru ciclosporioză cu privire la alimentele consumate în perioada de una până la două săptămâni înainte de îmbolnăvire, analizând retrospectiv pentru a identifica sursa.

Scopul este de a identifica elementul comun – un anumit produs sau un loc în care a avut loc infectarea – pentru a putea pune capăt focarului.

Interviurile sunt un proces îndelungat și necesită resurse considerabile, ceea ce reprezintă o dificultate pentru unele departamente locale de sănătate mai mici, au afirmat experții.

„Este destul de simplu, dar necesită un număr mare de oameni”, a spus Weber.

Între timp, americanii sunt nevoiți să ia o serie de măsuri pentru a se proteja și a evita această boală neplăcută.

„În acest moment, lista lucrurilor de care trebuie să vă faceți griji este, din păcate, destul de lungă, ceea ce face ca situația să pară foarte greu de controlat”, a spus Guest.

Zmeură. Imagine ilustrativă. Sursa: © Marilyn Gould | Dreamstime.com