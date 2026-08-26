Focarul de malarie din unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa a provocat un deces

Un focar rar de malarie în Europa a dus la infectarea a șase angajați ai Aeroportului Frankfurt Main, unul dintre ei pierzându-și viața din cauza acestei boli grave care se transmite prin înțepăturile țânțarilor, relatează BBC.

Autoritățile germane de sănătate publică cred că țânțarii purtători au ajuns pe cel mai aglomerat aeroport din Germania la bordul unui avion.

Un purtător de cuvânt al Fraport, compania care operează aeroportul, a declarat că restul angajaților infectați primesc tratament medical. La aeroport au fost instalate plase, iar țânțarii capturați vor fi analizați într-un laborator pentru a se determina specia și originea lor.

„Din păcate, trebuie să confirmăm că un angajat a murit în urma infecției”, a declarat purtătorul de cuvânt al Fraport pentru BBC.

„Le-am oferit tuturor angajaților informații complete și îi încurajăm să consulte un medic dacă prezintă vreun simptom”, a subliniat acesta.

Doi angajați ai aeroportului s-au infectat cu malarie după depistarea focarului

Presa germană a scris că luna trecută patru angajați ai aeroportului au fost depistați pozitiv pentru malarie.

Institutul Robert Koch, agenția guvernului federal pentru controlul bolilor și sănătatea publică, a declarat anterior că cei patru angajați s-au îmbolnăvit între 4 și 6 iulie și că țânțarii au fost aduși cu avionul.

Institutul a precizat că malaria afectează în Germania aproape exclusiv călătorii care efectuează deplasări pe distanțe lungi și că infecțiile sunt contractate în regiuni în care malaria este endemică.

Experții în sănătate publică au subliniat că transmiterea malariei în interiorul unui aeroport german este rară.

Ultimul caz de malarie pe un aeroport a fost depistat tot la Frankfurt

„Lipsa unei istorii de călătorie poate duce la întârzierea diagnosticului. Un diagnostic întârziat crește riscul unei evoluții severe a bolii”, a precizat institutul în buletinul său epidemiologic.

Ultimul caz de malarie transmisă într-un aeroport din Germania a fost în 2023, de asemenea pe Aeroportul Frankfurt.

Malaria este o boală transmisă oamenilor prin înțepăturile anumitor specii de țânțari și este întâlnită în principal în țările tropicale, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Infecția este provocată de un parazit și nu se transmite direct de la o persoană la alta.