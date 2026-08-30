Focuri de armă la un festival lângă Zurich. Intervenție masivă a poliției, care spune că sunt mai multe victime

Cel puțin o persoană a murit și cinci au fost rănite, unele grav, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unor focuri de armă la un festival rave din Aarau, în nordul Elveției, lângă Zurich, a informat poliția cantonală, potrivit France Presse și Reuters.

„Aarau: Focuri de armă în timpul nopții în cadrul unui eveniment la Schachen. Mai multe victime. Intervenție masivă a poliției în curs. Păstrați distanța față de zonă”, a indicat poliția pe X, fără a oferi mai multe detalii în acest moment.

Poliția cantonală Aargau a precizat că este în curs o operațiune de căutare a făptașului și a făcut apel la public să furnizeze orice înregistrări video sau fotografii ale incidentului.

Ziarul elvețian Blick a precizat pe site-ul său că aceste focuri de armă au fost trase înainte de ora 03:00 (04:00 în România) la „Aarauer Rave”, un festival anual de muzică techno care a adunat aproximativ 3.500 de persoane la hipodromul din Aarau între ora 15:00 sâmbătă și ora 02:00 duminică.

Incidentul s-ar fi „produs la hipodrom”, a declarat pentru ziar Vanessa Rumpold, purtătoarea de cuvânt a poliției.

Deocamdată, poliția poate confirma că „au fost trase mai multe focuri de armă în mijlocul unui grup numeros de persoane”, a adăugat ea.

Potrivit ziarului, un martor a vorbit despre „raze de focuri de armă”.

Într-un clip video neverificat care circulă pe rețelele de socializare se aud numeroase focuri de armă.