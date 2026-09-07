Focus Mircea Săucan, centenar Marilyn Monroe, 3 x David Cronenberg, în sezonul de toamnă la Apollo111 Cinema

După vacanța de vară, Apollo111, cel mai nou cinematograf din București, anunță primele filme din programul de toamnă, un sezon construit în jurul marilor autori și al vocilor experimentale contemporane. Apollo111 propune o mini-retrospectivă dedicată regizorului Mircea Săucan, o voce singulară a modernismului românesc, un weekend dedicat actriței Marilyn Monroe, la 100 de ani de la nașterea sa, dar și un mini-focus David Cronenberg, maestrul canadian al body horror-ului. În septembrie, Apollo111 va găzdui și Bucharest International Film Festival (BIFF) și Bucharest International Experimental Film Festival (BIEFF).

Programul Apollo111 poate fi consultat online pe apollo111.ro/cinema

Focus Mircea Săucan (10–13 septembrie)

Mircea Săucan (1928–2003) a fost un cineast preocupat de libertatea expresiei, de explorarea psihologiei și de relația dintre imagine și sunet. Stilul său profund personal, experimental și modern s-a aflat adesea în conflict cu rigorile cinematografiei oficiale a epocii. Considerat astăzi un autor esențial al modernismului cinematografic românesc, Săucan a rămas un cineast singular, a cărui operă continuă să surprindă prin forța și libertatea ei. Apollo111 readuce pe ecran trei dintre filmele sale de ficțiune care au fost retrase sau cenzurate de regimul comunist la momentul lansării: Țărmul n-are sfârșit (1962), Meandre (1967) și 100 de lei (1973), dar și documentarul Alerta (1967), un film despre protecția muncii transformat de Săucan într-un adevărat eseu cinematografic.

Centenar Marilyn Monroe (1–4 octombrie)

La 100 de ani de la nașterea sa, Apollo111 îi dedică un weekend celei care se confundă cu imaginea Hollywood-ului anilor ’50: Marilyn Monroe. De la unul dintre primele sale roluri importante, în The Asphalt Jungle (r. John Huston, 1950), la muzicalul Gentlemen Prefer Blondes (r. Howard Hawks, 1953), unde joacă alături de Jane Russell și interpretează celebra melodie Diamonds Are a Girl’s Best Friend, până la Sugar Kane din Some Like It Hot (r. Billy Wilder, 1959), unul dintre cele mai iubite roluri ale carierei sale, și la The Misfits (r. John Huston, 1961), ultimul film finalizat atât de Monroe, cât și de Clark Gable, programul urmărește câteva dintre cele mai memorabile apariții ale actriței pe ecran.

3 x David Cronenberg (15–17 octombrie)

Radical, David Cronenberg este un autor care a transformat body horror-ul într-un teritoriu de explorare a anxietăților contemporane. În filmele sale din anii ’80, corpul devine o extensie a psihicului, iar tehnologia, sexualitatea, boala și identitatea se amestecă într-un univers tulburător, dar profund uman. Apollo111 a programat trei titluri din vasta filmografie a cineastului canadian: Videodrome (1983), The Fly (1986) și Dead Ringers (1988).

„Toamna aceasta, Apollo111 Cinema își asumă un program care pune în dialog filme și cineaști foarte diferiți, dar care au în comun ideea de cinema ca experiență și ca formă de libertate. Programul traversează epoci, genuri și stiluri tocmai pentru că vrem să stârnim curiozitatea, fără să mergem într-o singură direcție”, spune Ioan Maxim, managerul Apollo111 Cinema.

Pe lângă retrospective și festivaluri, programul de toamnă aduce la Apollo111 și câteva premiere din cinematografia română și internațională. Printre acestea se numără 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu), Atlasul Universului (r. Paul Negoescu), film premiat la Berlinale, și documentarul Hoinari prin munți (r. Cosmin Dumitrache). Din cinemaul internațional, programul include Crima de la etajul 3 (r. Rémi Bezançon), cu Gilles Lellouche și Laetitia Casta în rolurile principale, și Calle Málaga (r. Maryam Touzani), în care Carmen Maura interpretează rolul principal.

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Apollo111 Cinema este unul dintre cele mai noi spații dedicate filmului de autor din București, situat în Palatul Universul. Parte dintr-un hub cultural deja consacrat, cinematograful continuă spiritul Apollo111 printr-un program atent curatoriat, care aduce împreună filme independente, clasice restaurate și titluri contemporane relevante.

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