Fondatorul lanţului „Trump Burger”, reţinut şi pus sub procedură de deportare. Sprijinul pentru președintele american nu l-a ajutat

Proprietarul unui lanţ de restaurante cu tematică Donald Trump din Texas riscă să fie deportat, după ce a fost reţinut de autorităţile pentru imigraţie aflate sub coordonarea preşedintelui, potrivit The Guardian.

Roland Mehrez Beainy, în vârstă de 28 de ani, a intrat în SUA în 2019 ca „vizitator non-imigrant” din Liban şi ar fi trebuit să părăsească ţara până la 12 februarie 2024, a declarat pentru The Guardian un purtător de cuvânt al Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE).

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), ziarul Fayette County Record din Texas a relatat că Beainy a solicitat obţinerea unui statut legal după ce s-ar fi căsătorit cu o femeie, însă agenţia susţine că nu există dovezi că acesta ar fi locuit vreodată cu ea în timpul presupusei căsătorii.

ICE a precizat că ofiţerii săi l-au arestat pe Beainy pe 16 mai, la cinci ani după ce acesta a deschis primul dintre mai multe restaurante Trump Burger, şi l-au pus sub procedură de deportare, potrivit unui comunicat al agenţiei.

„În actuala administraţie, ICE este angajat să restabilească integritatea sistemului de imigraţie al ţării, trăgând la răspundere toate persoanele care intră ilegal în ţară sau depăşesc termenul şederii aprobate”, se mai arată în comunicat.

„Acest lucru este valabil indiferent ce restaurant deţii sau ce convingeri politice ai.”

Într-o declaraţie pentru Houston Chronicle, Beainy a respins acuzaţiile ICE, afirmând: „Nouăzeci la sută din prostiile pe care le spun nu sunt adevărate.” Acesta are, provizoriu, o audiere programată la tribunalul pentru imigraţie pe 18 noiembrie.

Trump Burger a atras atenţia la nivel naţional după ce Beainy a deschis primul local în Bellville, Texas, în 2020, acelaşi an în care Donald Trump a pierdut cursa pentru al doilea mandat prezidenţial în faţa lui Joe Biden.

Plin de suveniruri care îl glorifică pe Trump şi cu preparate în meniu cu tentă satirică la adresa adversarilor săi politici, lanţul lui Beainy s-a extins ulterior în alte locaţii, inclusiv în Houston.

Trump a câştigat al doilea mandat prezidenţial în ianuarie, iar administraţia sa a început rapid să îşi respecte promisiunile privind deportarea în masă a imigranţilor. Susţinătorii politici ai lui Trump aflaţi în SUA fără acte nu au fost, în multe cazuri, scutiţi.

Un exemplu care a generat numeroase titluri în presă a fost cel al unei cetăţene canadiene care sprijinea planurile lui Trump de deportare în masă a imigranţilor – doar pentru ca autorităţile federale să o reţină în California, în timp ce participa la un interviu pentru obţinerea rezidenţei permanente în SUA, şi să o descrie public, într-un comunicat, drept „un imigrant ilegal din Canada”.

Într-un alt caz, ICE ar fi reţinut o femeie creştină de origine armeană din Iran, care şi-a pierdut rezidenţa permanentă legală în SUA (green card) după o condamnare pentru furt calificat în 2008, încarcerând-o într-un centru federal de detenţie din California, în ciuda sprijinului său declarat pentru Trump. Soţul ei, cu care creşte patru copii cetăţeni americani, a pus ulterior situaţia dificilă a familiei pe seama politicilor lui Biden privind „frontierele deschise”, după cum a relatat Newsweek.

Potrivit Houston Chronicle, reţinerea lui Beainy de către ICE nu este singura sa problemă legală. El a dat în judecată proprietarul spaţiului în care funcţiona un restaurant Trump Burger din Kemah, Texas, susţinând că acesta ar fi scos forţat angajaţii şi ar fi preluat localul.

Proprietarul a răspuns cu un proces propriu, acuzându-l pe Beainy de datorii neplătite, şi a redenumit restaurantul din Kemah „Maga Burger”.

În 2022, Beainy declara pentru Houston Chronicle că a primit ameninţări cu incendierea primului Trump Burger chiar în momentul deschiderii, însă brandul şi-a creat între timp o bază fidelă de clienţi, iar o parte din profituri erau direcţionate către strângerea de fonduri pentru Trump.

„Mi-ar plăcea să am binecuvântarea lui (Trump n.r.) şi să vină pe la noi”, spunea atunci Beainy. „Sperăm… să vadă locul.”