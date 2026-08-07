Fonduri europene 2026: Câte 50.000 EUR pentru ferme mici, ca PFA, SRL și alte firme. Descarcă Ghidul AFIR oficial cu grila de punctaj

Fermierii români vor putea obține noi ajutoare de câte 50.000 EUR pe proiect, pentru investiții în ferme mici, organizate pe persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (II), societate cu răspundere limitată (SRL) sau alte tipuri de firme, printr-o linie de finanțare pentru care agenția de stat AFIR a publicat, vineri, oficial Ghidul solicitantului cu grila de punctaj și anexele aferente.

Depunerea online a proiectelor pentru Intervenția DR 14- Investiții în ferme de mici dimensiuni se va face pe site-ul AFIR, începând cu data de 1 septembrie 2026, după cum a anunțat anterior Ministerul Agriculturii.

Vineri, 7 august 2026, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea ministerului, a publicat varianta oficială a Ghidului solicitantului DR 14, cu anexele sale.

Schema de ajutoare DR 14 – „Investiții în fermele de mici dimensiuni” are la dispoziție un buget de 108 milioane EUR, cofinanțat din fonduri europene, prin Planul Strategic 2023-2027.

Din acești bani, fermierii eligibili vor putea obține finanțări nerambursabile de până la 50.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum 85% din costurile eligibile. Fermierul beneficiar trebuie să asigure din surse proprii restul de cel puțin 15% din costurile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile.

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