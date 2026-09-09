Fonduri UE de până la 18 milioane EUR pentru firme românești de transport (Ghid oficial)

Firmele românești de transport vor putea obține finanțări de până la 18 milioane EUR pe proiect pentru achiziția de camioane sau alte vehicule cu emisii zero, printr-o linie de fonduri europene pentru care s-a publicat Ghidul solicitantului.

Ministerul Transporturilor a publicat Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investițiilor destinate achiziției de vehicule cu emisii zero pentru transportul rutier și feroviar de mărfuri, maritim și pe căi navigabile interioare de pasageri și mărfuri.

Banii europeni provin din Fondul pentru modernizare (FM).

Ghidul solicitantului a fost aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 824/2026, publicat împreună cu anexa în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 și 751 bis din 4 septembrie 2026.

Ghidul stabilește condițiile specifice de accesare a finanțării acordate din fondul pentru modernizare, în cadrul Programului – cheie 9, pentru investiții destinate achiziției de vehicule cu emisii zero, atât pentru transportul rutier și feroviar de mărfuri, precum și pentru transportul maritim și pe căi navigabile interioare de pasageri și mărfuri.

inanțarea urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea eficienței energetice în sectorul transporturilor și contribuția la obiectivele naționale și europene privind decarbonizarea. Schema de ajutor de stat aferentă Ghidului a fost aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 756/2025, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul alocat schemei este echivalentul în lei la cursul InforEuro din luna iunie 2026 (5,2481 lei), al sumei de 299.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare și va fi alocat de către Ministerul Transporturilor în cadrul mai multor proceduri de ofertare concurențiale succesive până la epuizarea bugetului.

Citește mai departe pe StartupCafe…