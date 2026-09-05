Forțele americane au lovit și distrus trei petroliere iraniene ca represalii la un atac din partea Iranului

Forțele americane au lovit și distrus sâmbătă trei petroliere iraniene, unul în Golful Persic și două în Golful Oman după ce Iranul atacase două nave militare americane, a anunțat sâmbătă Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), răspunzător de Orientul Mijlociu, transmite AFP, conform Agerpres.

Conform comandamentului, Gardienii Revoluției din Iran lansaseră rachete împotriva a două nave ale marinei militare a Statelor Unite care patrulau în apele din regiune. Un portavion și un distrugător au evitat „multiple atacuri neprovocate”, dar niciun militar nu a fost rănit.

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

Ca ripostă, americanii au „neutralizat permanent” două petroliere iraniene și au „distrus complet altul”, a comunicat CENTCOM pe X.

Unul din vase se afla în largul insulei Kharg, unde este amplasat principalul terminal petrolier iranian din Golful Persic; altul era în apropiere de strâmtoarea Ormuz, lângă Jask, iar altul în Golful Oman.

Ciocnirile dintre SUA și Iran au reînceput duminica trecută, după o lună de acalmie relativă. Americanii au luat inițiativa, afirmând că încearcă să îi împiedice pe iranieni să lanseze rachete purtătoare de mine marine în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a ripostat atacând state vecine din Golf, așa cum procedează de la începutul războiului declanșat împotriva sa de Statele Unite și Israel la sfârșitul lui februarie. Forțele Teheranului continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz, în timp ce americanii au creat o blocadă a porturilor iraniene.

Președintele american Donald Trump a afirmat vineri că SUA lansează „lovituri precise” și în prezent nu sunt angajate în lupte.