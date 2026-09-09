Forțele iraniene au capturat un submarin al SUA în strâmtoarea Ormuz. Anunțul Pentagonului și primele imagini

Pentagonul a admis că un submarin fără echipaj „a suferit o defecțiune”, iar compania din domeniul apărării Anduril a confirmat pierderea uneia dintre navele sale.

Gardienii Revoluției Iraniene au anunțat marți că au capturat un submarin american fără echipaj la intrarea în strâmtoarea Ormuz.

Presa de stat iraniană a precizat că nava era un Dive-LD, un vehicul subacvatic autonom de mari dimensiuni construit de firma de apărare din California, Anduril.

Submersibilul de 5,8 metri poate îndeplini misiuni de deminare, poate cartografia fundul mării, poate culege informații și poate inspecta infrastructura subacvatică, cum ar fi cablurile și conductele, a declarat compania, citată de Reuters.

Americanii confirmă pierderea submarinului

„Am capturat unul dintre cele mai moderne și inteligente submarine fără echipaj ale armatei teroriste americane la intrarea în Strâmtoarea Ormuz. Acest submersibil este echipat cu cele mai noi tehnologii”, a declarat Marina Gărzii Revoluționare într-un comunicat.

Iran’s IRGC has claimed to have captured a U.S. autonomous undersea vehicle (AUV) today in the Strait of Hormuz. Notably, the system appears to be an Anduril Dive-LD, which has been delivered to the Unmanned Undersea Vehicle Squadron 1 (UUVRON-1), but none have been confirmed to… pic.twitter.com/C0WyxGX8MQ — OSINTdefender (@sentdefender) September 8, 2026

Ca răspuns, un purtător de cuvânt al Pentagonului a afirmat că o dronă subacvatică „a suferit o defecțiune cu mai mult de o zi în urmă”.

„Aceasta efectua o inspecție a apelor regionale în sprijinul operațiunilor în curs. Drona defectă era un model mai vechi care nu colecta date sensibile și nu transporta niciun echipament sonar sau radar clasificat”, a spus purtătorul de cuvânt.

Anduril a confirmat pierderea uneia dintre navele sale, dar a minimizat importanța incidentului.

„Dive-LD este un sistem autonom care poate fi sacrificat, ceea ce înseamnă că a fost conceput încă de la început pentru a funcționa în medii periculoase, unde pierderea vehiculului este o posibilitate previzibilă”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Capacitățile Dive-LD

„Scopul Dive-LD este de a-i ține pe combatanți departe de cele mai periculoase zone ale misiunii subacvatice”, a declarat un purtător de cuvânt al Anduril într-un comunicat.

„Acest vehicul a adus deja o contribuție semnificativă, funcționând mii de ore în cadrul unor operațiuni care au durat luni întregi în zona de responsabilitate a CENTCOM”, a spus acesta.

Clasificat ca un UUV (Vehicul subacvatic fără pilot) de mari dimensiuni, Dive-LD are o lungime de aproximativ 5,8 metri, un diametru de aproximativ 1,2 metri și o greutate brută de aproape trei tone, potrivit TWZ – The War Zone.

Designul prezintă un exterior imprimat 3D, dar se spune că este capabil să se scufunde la adâncimi de aproximativ 6.000 de metri.

UUV-urile pot rămâne, de asemenea, pe mare timp de aproximativ 10 zile la rând, în funcție de configurația lor exactă, și o fac cu un grad ridicat de autonomie. Dive-LD a fost dezvoltat inițial de compania americană Dive Technologies, fondată în 2018 și achiziționată ulterior de Anduril în 2022.

Unitățile Dive-LD costă aproximativ 2,5 milioane de dolari fiecare, a raportat în 2024 site-ul de știri militare american DefenseScoop.

Submarinul a intrat în dotarea Marinei SUA în 2025

Armata SUA investește masiv în sisteme navale fără echipaj, inclusiv nave subacvatice și de suprafață, în căutarea unor modalități mai ieftine de a monitoriza zone vaste ale oceanului, de a culege informații și de a urmări navele și submarinele inamice fără a pune în pericol viața marinarilor.

Un submarin Dive-LD al Anduril. FOTO: U.S. Navy

Anduril a anunțat livrarea primului Dive-LD către Grupul 1 de Vehicule Subacvatice Fără Pilot (UUVGRU-1) al Marinei SUA în aprilie 2025.

Marina publicase deja, cu cinci luni înainte, o fotografie cu militarii care se antrenau cu unul dintre aceste submarine.

Nu se știe cu exactitate câte unități Dive-LD se află în prezent în dotarea Marinei SUA.

Ce a câștigat Iranul: posibile informații tehnologice și avantaje propagandistice

Pierderea unui Dive-LD intact rămâne semnificativă, chiar dacă modelul de bază nu este unul cu totul nou și chiar dacă acesta nu are la bord sisteme deosebit de sofisticate, scrie TWZ.

Nu este neapărat o tehnologie „excepțională” de ultimă generație, întrucât este conceput pentru a putea fi sacrificat, dar rămâne totuși un sistem modern și avansat, aflat în prezent în serviciul operațional al SUA. Informațiile privind capacitățile și limitările sale ar prezenta cu siguranță interes pentru Iran, spun analiștii publicației.

Iranul colecționează de mult timp echipamente militare străine, în principal americane și israeliene, inclusiv drone de toate tipurile.

Capturarea unei drone RQ-170 Sentinel în 2011 este cel mai faimos exemplu.

Regimul de la Teheran se ocupă, de asemenea, în mod regulat cu analizarea tehnologiei capturate și a promis să procedeze la fel cu Dive-LD.

De asemenea, ar putea împărtăși ultima sa captură cu partenerii internaționali, inclusiv Rusia și China, pentru analize și exploatare.

Pe lângă toate acestea, capturarea unui submarin oferă avantaje propagandistice guvernului iranian, care folosește deja intens spațiul informațional pentru a contracara presiunea militară și economică exercitată de SUA.