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Actualitate

Forțele iraniene au capturat un submarin al SUA în strâmtoarea Ormuz. Anunțul Pentagonului și primele imagini

Adrian Cochino
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Pentagonul a admis că un submarin fără echipaj „a suferit o defecțiune”, iar compania din domeniul apărării Anduril a confirmat pierderea uneia dintre navele sale.