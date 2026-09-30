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Actualitate

Forțele SUA se retrag miercuri din ultimele baze din Irak. „Cea mai importantă întrebare acum”

George Sîrbu
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Forțele americane se retrag miercuri din ultimele baze rămase în Irak, stârnind temeri că vor lăsa în urmă un vid de securitate, vor încuraja și mai mult milițiile șiite susținute de Iran și vor oferi grupării „Statul Islamic”, aflată în plină recuperare, o oportunitate de a se regrupa.

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