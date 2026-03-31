Fost comisar european, la evenimentul The Economist la București: „Trecem printr-o perioadă de nesiguranţă pe care o resimţim cu toţii”

Dimitris Avramopoulos, fost comisar european pentru migraţie şi fost ministru de Externe al Greciei, a afirmat, marţi, la conferinţa The Economist de la Bucureşti, că incertitudinea este resimțită în întreaga lume, în contextul conflictelor militare. este o perioadă de nesiguranţă care este resimţită de toţi.

„Europa de Sud-Est nu mai reprezintă ceea ce era înainte. Este practic o zonă care ajunge din Austria până la Orientul Mijlociu. Este un spaţiu mult mai larg unde foarte multe lucruri se întâmplă acum. Iar această regiune trece printr-o transformare profundă. Trecem printr-o perioadă de nesiguranţă pe care o resimţim cu toţii. Aceasta nu mai este o excepţie, ci practic este o condiţie predefinitorie a timpurilor noastre, începând cu războiul din Ucraina până la instabilitatea din Orientul Mijlociu, pornind de la lipsa de securitate energetică până la lipsurile în ceea ce priveşte lanţurile de aprovizionare globale, întreaga lume practic se transformă în faţa ochilor noştri şi noi trebuie să fim prezenţi”, a afirmat Dimitris Avramopoulos, citat de News.ro.

El a explicat că Europa de Est se află în mijlocul acestor evoluţii.

„Vechile certitudini dispar. Noi echilibre apar. În acest peisaj în continuă evoluţie Europa de Sud-Est şi zona Mediteranei de Est nu mai sunt la margine, ci, din contră, ele se află chiar în centrul acestor evoluţii. Geografia din nou devine destin, însă şi o oportunitate imensă. Cu toate acestea, odată cu aceste oportunităţi apar şi responsabilităţi. Regiunea noastră trebuie să facă faţă mai multor presiuni: competiţii geopolitice, tranziţii energetice, fluxuri de migraţie şi nevoia de creştere economică durabilă”, a transmis Dimitris Avramopoulos.

El s-a referit şi la începutul declinului Europei, în urmă cu zece ani.

„Am fost martor din calitate de comisar european la începutul declinului Europei, mai ales începând cu anii 2015-2016, când ne-am confruntat cu un flux incontrolabil de migraţie şi cu probleme de securitate. Atunci am observat că fragmentarea a început să se producă. Din păcate, această fragmentare continuă şi astăzi. Aşadar trebuie să avem capacitatea de a ne proteja interesele şi de a contribui la stabilitatea globală”, a mai declarat Dimitris Avramopoulos.