Fost ministru al justiției atrage atenția USR că a trimis în persoana lui Voiculescu un cercetat penal la negocierile de la Cotroceni

Fostul ministru al Justiției în cabinetul Dacian Cioloș, Raluca Prună, lansează o serie de critici la adresa USR, în contextul în care negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare între liderii partidelor pro-europene și Nicușor Dan sunt, în acest moment, în impas.

UPDATE ora 11:15: HotNews l-a contactat pe Vlad Voiculescu pentru o reacție la afirmațiile Ralucăi Prună.

„Ar trebui să o întrebați pe doamna Prună ce a vrut să spună. Cunoscând protagoniștii, aș spune că are legătură mai degrabă cu polițe mai vechi între dansa și anumiți membri USR. Cândva, cineva i-a stat probabil în drum. Cât despre mine, nimeni niciodată nu a spus că aș fi furat ceva, orice. Nici procurori, nici altcineva”, a spus europarlamentarul pentru HotNews.

Fostul ministru al Sănătății a mai declarat că Raluca Prună „știe sistemul de justiție mai bine decât mine și fiind un om drept, știa că justiția și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru, mai ales dacă este vorba de Justiția din România”. „Îmi amintesc că a avut anumite îndoieli și asupra campaniei “Fără Penali”, adăugă el.

„Privind înapoi, cred că ne putem întreba dacă eforturile noastre și vocile a milioane de oameni din anii 2017-2018 au fost folosite de cei care au avut puterea în ultimii 8 ani pentru a aduce mai multă dreptate în societate sau din contra, pentru a crea niște monstruozități chiar în sistemul de Justiție”, a mai afirmat Voiculescu.

Ce a scris Raluca Prună

Din grupul tehnic al USR înființat la Cotroceni pentru a decide măsurile fiscale pe care le va pune în aplicare noul guvern fac parte ministrul Fondurilor Europene în guvernul Cîțu și autorul PNRR, Cristian Ghinea, europarlamentarul și fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu și secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene, Marius Vasiliu.

Fără să-l numească pe Vlad Voiculescu, care în 2023 a fost pus de DNA sub urmărire penală pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, Raluca Prună a scris, vineri, pe pagina sa de Facebook:

„Nu spun ca USR este baba cloanta in aceste negocieri. Spun numai ca ar putea trimite alta echipa – nu cu egocentrici care au confiscat un partid și l-au populat in general cu emuli supuși, nu cu “penali” când partidul si-a făcut o marca din “fără penali” (in ciuda sfaturilor juridice gratuite ca asta se va sparge in capul USR). E nedigerabil ca vindeti “penalii” vostri ca fiind altceva decat “penalii” altora”.

„Terminati cu eminențe cenușii toxice”

Fostul ministru al Justiției își continuă mesajul: „Mai multă decenta azi, acum, ar fi recomandata. In plus, faptul ca USR se poarta ca și cum ei au dat Președintele este ridicola. Nicusor Dan nu datoreaza nimic din victoria sa spectaculoasa USR. Pentru cei cu memorie, USR prin eminenta sa cenușie a impins afara din partid Președintele (azi al României, atunci al USR). E un alt sfat gratuit de la cineva care (in lipsa de altceva) a susținut mereu USR”.

Raluca Prună își încheie mesajul printr-un îndemn pentru USR: „Deschideți partidul pentru oameni cu competente, terminati cu eminente cenușii toxice. Maturizati-va si terminati si cu aerul de hipstereala in politica – nu sunteți noi, sunteți la al treilea ciclu electoral si Îmbătrâniți deja in rele”.

Negocierile începute pe 28 mai, acum două săptămâni, nu au ajuns încă la vreo concluzie cu privire la reformele pe care ar trebui să și le asume viitorul Guvern. La discuțiile de miercuri seara de la Palatul Victoria, PSD și USR s-au contrat, în timpul discuțiilor legate de tăieri de cheltuieli și despre posibilele creșteri de taxe și impozite.

Joi, întâlnirea care trebuia să aibă loc la sediul Guvernului a fost anulată, pentru că, la discuțiile avute anterior la Palatul Cotroceni, liderii partidelor nu s-ar fi înțeles, au precizat surse politice pentru HotNews.