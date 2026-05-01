Fost primar al Iaşului condamnat pentru viol, prins în Italia 

Ionel Onofraș, primar al Iașului imediat după Revoluția din 1989, era dat în urmărire internaţională şi inclus în categoria „Most Wanted”, după ce în luna aprilie a fost condamnat la peste 19 ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală.

Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, din comuna Rediu, județul Iași, a fost prins și arestat pe teritoriul Italiei, conform Poliției Române.

Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat definitiv de Curtea de Apel Iași la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală. În prezent, el se află în custodia autorităților italiene, urmând să fie începute procedurile legale pentru predarea către autoritățile române.

De profesie fotograf, bărbatul este acuzat că a abuzat abuzat patru fete minore, pe care le invitase în atelierul său ca fotomodele, scrie Ziarul de Iași.

Ionel Onofraș a intrat în atenția publică imediat după Revoluția din 1989, când, la 32 de ani, a fost numit primar al Iașului. A ocupat funcția până în februarie 1990, conform Ziarului de Iași. Ulterior, s-a retras din politică și a devenit om de afaceri, activând în domenii precum comerțul cu textile și materiale de construcții, mai scrie publicația locală.