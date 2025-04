Fosta actriță-copil Sophie Nyweide a murit la vârsta de 24 de ani

Actrița americană Sophie Nyweide a murit la vârsta de 24 de ani, a anunțat familia sa. Un necrolog publicat online nu menționează cauza decesului, dar precizează că Nyweide a murit pe 14 aprilie, relatează The Guardian.

„Sophie a fost o fată blândă și încrezătoare”, scrie necrologul. „Adesea, asta o făcea vulnerabilă în fața celor care profitau de ea. Scria și desena cu pasiune, iar o mare parte din arta ei reflectă profunzimea pe care o avea, dar și durerea prin care a trecut. Multe dintre scrierile și desenele ei sunt hărți ale luptelor și traumelor pe care le-a trăit”, mai notează acesta.

„Chiar și având aceste hărți, diagnostice și propriile revelații, cei mai apropiați de ea, alături de terapeuți, ofițeri de poliție și alți oameni care au încercat să o ajute, sunt cu inima frântă pentru că eforturile lor nu au reușit să o salveze […] Spunea mereu că se va ‘descurca’ singură și simțea nevoia să respingă tratamentele care poate i-ar fi putut salva viața”, continuă necrologul.

Nyweide a apărut pentru prima dată pe ecran la vârsta de șase ani, în rolul personajului principal din drama emoționantă Bella, despre un bucătar cu un trecut misterios care petrece o zi cu o chelneriță aflată într-un moment dificil.

Au urmat roluri în serialul Law & Order, precum și în filmele And Then Came Love, Margot at the Wedding de Noah Baumbach și New York City Serenade. A jucat rolul fiicei personajelor interpretate de Gael García Bernal și Michelle Williams în filmul Mammoth din 2009, și pe cel al unei fetițe în Noah, filmul biblic cu Russell Crowe din 2014.

Ultimul sa apariție pe ecran a fost într-un episod din 2015 al emisiunii de tip experiment social What Would You Do?

Necrologul se încheie astfel: „Sophie. O viață încheiată prea devreme. Să nu fie în zadar. Să învățăm cu toții din viața ei scurtă și să fim mai buni. Da, trebuie cu toții să ne protejăm copiii și să fim mai buni”.