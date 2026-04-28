Fosta președintă a Elveției lansează acuzații grave la adresa gigantului bancar UBS

Parlamentarii din Elveția care dezbat reglementări mai stricte pentru UBS se tem că banca ar putea exercita presiuni asupra lor prin reducerea finanțării către partide, a declarat marți fosta președintă Karin Keller-Sutter, citată de Reuters.

La câteva zile după ce a transmis Parlamentului un proiect de lege care ar putea obliga UBS să identifice încă 20 de miliarde de dolari sub formă de capital de bază, Karin Keller-Sutter a declarat pentru ziarul elvețian Blick că parlamentarii care susțin legislația sa sunt supuși unor presiuni.

„Aud de la parlamentari care se tem că UBS ar putea să își reducă contribuțiile către partidul lor”, a spus Keller-Sutter, care în prezent ocupă funcția de ministră de finanțe a țării. „Un asemenea tip de presiune nu este ușor de gestionat pentru Parlament”, a adăugat ea.

Banca a refuzat să comenteze declarațiile lui Keller-Sutter.

UBS a criticat puternic depusă de Keller-Sutter în parlament

Ursula Zybach, parlamentar din partea Partidul Social Democrat din Elveția, a declarat pentru Reuters că astfel de donații către partide ar trebui abordate și eliminate în contextul reglementării sectorului bancar.

„Ar fi naiv să credem că finanțarea partidelor politice de către UBS nu influențează dezbaterea privind capitalul”, a spus ea.

UBS a declarat săptămâna trecută că este în dezacord puternic cu legislația propusă, numind măsurile extreme și susținând că acestea ar avea consecințe de amploare pentru economia Elveției.

Proiectul de lege urmărește să prevină o repetare a prăbușirii Credit Suisse, pe care UBS a achiziționat-o în cadrul unei preluări de urgență orchestrate de stat în 2023.

Câți bani a donat UBS partidelor politice din Elveția

Keller-Sutter a declarat că activitatea de lobby desfășurată de UBS în legătură cu noile reguli a fost neobișnuit de intensă.

Raportul de sustenabilitate al UBS arată că banca a acordat, în total, 1,2 milioane de franci elvețieni (1,52 milioane de dolari) partidelor politice din Elveția în 2025, pentru „a le recunoaște rolul esențial” și pentru a le sprijini costurile operaționale.

Potrivit UBS, partidele elvețiene pot solicita o contribuție financiară din partea băncii dacă se angajează să susțină concurența liberă, economia de piață și centrul financiar elvețian, contribuțiile variind în funcție de numărul de mandate deținute de fiecare partid.

Keller-Sutter a spus că proiectul de lege privind sectorul bancar este rezultatul unei analize temeinice a prăbușirii Credit Suisse și că este susținut de Banca Națională a Elveției și de autoritatea de reglementare financiară FINMA.

„În cele din urmă, este vorba despre care interese prevalează: cele ale contribuabililor sau cele ale UBS”, a declarat ea pentru Blick.