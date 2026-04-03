Fostul emisar al lui Trump spune că „NATO e o alianță de lași” și propune o nouă structură de apărare din care să facă parte și Ucraina

Keith Kellogg, fostul emisar al lui Trump pentru Ucraina, înainte de reuniunea de la sediul Consiliului European din Bruxelles, 18 februarie 2025. Credit line: Wiktor Dabkowski / Eyevine / Profimedia

Generalul-locotenent în rezervă Keith Kellogg, fostul trimis special al lui Donald Trump pentru Ucraina, crede că s-ar putea să fie nevoie ca NATO să fie înlocuită, argumentând că organizaţia s-a dovedit a fi „laşă” şi ineficientă în timpul conflictului cu Iranul, reproşuri care au fost aduse şi de Donald Trump. Kellogg a menţionat prevederile articolului 13 din tratatul de constituire a Alianţei Nord-Atlantice, care permite ieşirea din organizaţie, şi a spus că într-o eventuală nouă organizaţie de apărare ar putea fi inclusă şi Ucraina.

Într-o apariţie la Fox News, Kellogg a criticat dur aliaţii din NATO pentru eşecul lor de a aborda conflictul din Iran. El a sugerat că Statele Unite ar putea beneficia de parteneri diferiţi în materie de apărare.

„NATO se dovedeşte a fi laşă”, a spus Kellogg, conform News.ro. „Poate că avem nevoie de un nou NATO, de o nouă structură de apărare”, a adăugat el.

Kellogg a indicat ca o cale de ieşire articolul 13 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede că orice parte poate părăsi NATO la un an după notificarea denunţării Tratatului.

Generalul a sugerat apoi structuri alternative de alianţă.

„Să redesenăm alianţele de apărare pe care le avem, poate să creăm una cu Japonia şi Australia şi cu unele dintre acele ţări europene care sunt dispuse să intre în luptă, cum ar fi Germania sau Polonia, care s-au reangajat recent. Chiar şi Ucraina, care s-a dovedit a fi, de asemenea, un bun aliat”, a adăugat Kellogg.

Europa, „incapabilă” să-și convingă popoarele să intre în război alături de americani

Fosta consilieră adjunctă pentru securitate naţională, Victoria Coates, a preluat criticile lui Kellogg cu privire la NATO, afirmând că alianţa de peste şapte decenii s-a dovedit a fi „irelevantă”.

„Nu pot face faţă celui mai mare război din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace. Pe propriul lor continent, nu au fost capabili să facă faţă. Aşadar, nu cred că avem cu adevărat nevoie de ei în Orientul Mijlociu. Ar fi fost frumos să avem sprijinul lor. Dar ceea ce a demonstrat preşedintele Trump este ceea ce pot face Statele Unite cu un aliat cu adevărat motivat, precum Israelul”, a spus ea.

Coates susţine că devastarea provocată armatei iraniene serveşte ca un puternic factor de descurajare pentru Rusia şi China.

La rândul său, fostul secretar de stat Mike Pompeo, care a ocupat anterior funcţii legate de operaţiunile NATO, a calificat starea alianţei drept sfâşietoare.

„Am fost o persoană care a crezut timp de decenii că NATO este un grup foarte important de aliaţi”, a spus Pompeo.

„Dar să-i văd atât de neputincioşi, incapabili să-şi convingă propriul popor, propriul public intern, că acest lucru contează, să le explice de ce sunt mai în siguranţă ca urmare a ceea ce au făcut Statele Unite, împreună cu prietenii noştri din Israel, şi apoi să ne ajute în acea misiune… Cred că va trebui să existe o regândire fundamentală a modului în care Statele Unite se asigură că ştim exact cine sunt aliaţii noştri şi pe ce ne putem baza în ceea ce priveşte aceştia”.