Fostul ministru de Externe al Ungariei se retrage din politică și merge să lucreze pentru o companie chineză

Péter Szijjártó a demisionat miercuri din poziția de deputat în Parlamentul de la Budapesta și a părăsit partidul Fidesz după ce a acceptat o poziție la producătorul auto chinez BYD, relatează publicația maghiară HVG.

„Mi-am depus demisia din funcția de parlamentar. Motivul este că am primit o ofertă extrem de onorabilă din partea uneia dintre cele mai importante companii din lume pentru a ocupa un post la nivel internațional”, a anunțat Szijjártó pe Facebook.

Szijjártó a fost timp de 12 ani ministrul al Afacerilor Externe și Comerțului în guvernele conduse de Viktor Orban.

„BYD reprezintă una dintre cele mai mari povești de succes din industria auto din ultimii douăzeci de ani și este, totodată, cel mai important producător mondial de vehicule cu surse de energie alternative. Începând de astăzi, îmi voi continua activitatea în calitate de șef al grupului responsabil cu relațiile externe și dezvoltarea de noi linii de afaceri”, a precizat el.

Péter Szijjártó va ocupa o „funcție globală, internațională” și nu va face parte din conducerea BYD Ungaria, a relatat agenția de presă de stat MTI.

Întrebare de la un deputat: „În interesul cui a acționat el?”

Trecerea sa la o companie chineză a fost criticată de Zsolt Tárkányi, deputat din partea partidului de guvernământ Tisza.

„În astfel de momente, se pune întrebarea: în interesul cui a acționat el până acum în calitate de ministru? În interesul maghiarilor sau al chinezilor? Știm răspunsul”, a scris Tárkányi.

Ce a spus Viktor Orban

Potrivit unor surse apropiate partidului Fidesz citate de televiziune maghiară ATV, Szijjártó l-a informat pe președintele partidului, Viktor Orbán, cu privire la decizia sa, iar acesta i-a susținut demersul.

Viktor Orbán ar fi subliniat, de asemenea, în cadrul discuției pe care a purtat-o cu Szijjártó pe această temă, că este rar ca un maghiar să ocupe o poziție atât de importantă în economia mondială și că aceasta este, în prezent, cea mai înaltă funcție din industria auto pe care a deținut-o vreodată un maghiar.