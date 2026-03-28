Fostul premier din Nepal a fost arestat pentru represiunea din timpul Revoluției Gen Z

Fostul prim-ministru din Nepal KP Sharma Oli a fost arestat sâmbătă pentru implicare sa în represiunea soldată cu morți a insurecției care l-a alungat de la putere în urmă cu șase luni, informează AFP.

Odată cu Sharma Oli (74 de ani), a fost arestat și fostul său ministru de Interne, ramesh Lekhak, pentru a fi interogați în cadrul anchetei privind evenimentele din septembrie 2025, a precizat purtătorul de cuvânt al poliției din capitala Kathmandu, Pawan Kumar Bhattarai.

Arestări, după instalarea noului guvern

Reținerile au loc a doua zi după instalarea guvernului condus de către rapperul de 35 de ani devenit primar în Kathmandu, Balendra Shah, al cărui Partid Național-Independent, de centru, a fost marel învingător al alegerilor parlamentare din 5 martie.

La puțină vreme după arestare, KP Sharma Oli, a fos dus sub escorta poliției într-un spital. „A fost internat la recomandarea unui medic”, a spus Bhattarai, adăugând că septuagenarul suferă de probleme cardiace și renale.

Într-un raport de 900 de pagini care a fost publicat integral joi, o comisie de anchetă a recomandat începerea urmăririi penale împotriva lui Oli, a fostului ministru de Interne și șefului poliției.

Cel puțin 76 de persoane au fost ucise și 2.400 rănite în timpul celor două zile de revolte, din 8-9 septembrie 2025, potrivit bilanțului comisiei. Revoltele, cunoscute ca Revoluția Gen Z, au început cu ieșirea în stradă a mii de tineri care au protestat împotriva blocării accesului la rețelele sociale și corupției elitelor politice. Cel puțin 19 persoane au fost ucise atunci de gloanțe.

Pe 9 septembrie, mulțimea furioasă a distrus, incendiat sau jefuit mai multe edificii publice, printre care sediul Parlamentului și casa premierului. Liniștea a fost instaurată abia în timpul serii, odată cu apariția pe străzi a armatei.

Comisia de anchetă nu a pus stabilit dacă a exista „un ordin formal de deschidere a focului”, însă a apreciat că „nu a fost făcut niciun efort pentru a opri sau controla tirurile”.

Fostul premier dă vine pe „forțe anarhiste”

Lider al Partidului Comunist nepalez (CPN-UML), KP Sharma Oli a negat repetat că ar dat ordinul de deschidere a focului împotriva manifestanților. În timpul campaniei electorale la finele căreia a pierdut mandatul de deputat în fața lui Balendra Shah, el a dat vina pentru violențe pe „infiltrați” și „forțe anarhiste”.

„Această arestare este o răzbunare”, a declarat un înalt responsabil din partidul său, Mahesh Basnet, la finele unei reuniuni de urgență a comuniștilor nepalezi. Susținătorii lui Oli au ieșit în stradă în capitală pentru a cere eliberarea sa imediată și au creat baraje și pneuri incendiar. În cartierul Baneshwor, poliția a dispersat mulțimea cu gaze lacrimogene.

Preluarea puterii de către Balendra Shah, erijat în purtător de cuvânt al mișcării contestatare a tinerilor, și a partidului său marchează ascensiunea unei noi generații de conducători ai Nepalului.

În prima ședință de guvern pe care a prezidat-o, vineri, Shah a decis să dea curs recomandărilor comisiei de anchetă. „Nimeni nu este mai presus de lege (…) Nu este o răzbunare împotriva cuiva, este doar începutul dreptății”, a comentat pe Instagram noul ministru de Interne Sudan Gurung, o figură proeminentă a manifestațiilor din septembrie.

„Am fost foarte fericit aflând vestea. Cei care au fost implicați în decesele din septembrie trebuie pedepsiți”, a declarat pentru AFP Bhavani Timilsina, a cărui fiică a fost grav rănită în acele proteste.

De patru ori prim-ministru din 2015, KP Sharma Oli a avut o carietă politică de aproape patru decenii.