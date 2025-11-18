Fostul președinte al Universității Harvard, Larry Summers, se retrage din funcțiile publice după publicarea e-mailurilor lui Epstein

Fostul președinte al Universității Harvard, Larry Summers, a declarat că se va retrage din angajamentele publice după ce e-mailurile sale cu finanțatorul decăzut din dizgrație Jeffrey Epstein au fost făcute publice, scrie BBC.

„Sunt profund rușinat de acțiunile mele și recunosc durerea pe care au cauzat-o. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru decizia mea greșită de a continua să comunic cu domnul Epstein”, a declarat Summers într-un comunicat obținut luni de partenerul american al BBC, CBS News.

În e-mailurile publicate de Congres săptămâna trecută, Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA, a comunicat cu Epstein până cu o zi înainte de arestarea lui Epstein în 2019 pentru trafic sexual de minori.

Marți, membrii Camerei Reprezentanților urmează să voteze publicarea tuturor dosarelor legate de Epstein.

Măsura vine după ce Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că va investiga „implicarea și relația” lui Epstein cu fostul președinte Bill Clinton, care era și prieten cu Epstein, alături de alți câțiva democrați proeminenți.

Decizia Departamentului de Justiție vine după ce Trump a cerut ca Summers, fondatorul LinkedIn, Reid Hoffman, și băncile JP Morgan și Chase să fie investigați.

„Epstein a fost democrat și este problema democraților, nu a republicanilor!”, a scris el pe rețelele de socializare.

Clinton a negat vehement că ar fi avut vreo cunoștință despre infracțiuile lui Epstein.

Summers a fost secretar al Trezoreriei în timpul mandatului lui Clinton și director al Consiliului Economic Național în timpul fostului președinte Barack Obama. A fost președinte al Universității Harvard din 2001 până în 2006 și este în prezent profesor acolo.

În declarația lui Summers de luni seară, el a spus că dorește „să reconstruiască încrederea și să repare relațiile cu cei mai apropiați oameni”.

„În timp ce continui să-mi îndeplinesc obligațiile didactice, mă voi retrage din angajamentele publice ca parte a efortului meu”, a spus el.

Centrul pentru Progres American, un grup de experți liberal din Washington unde Summers a fost cercetător senior, a anunțat luni pe site-ul său că acesta nu mai este afiliat centrului.

E-mailurile publicate săptămâna trecută de Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților indică faptul că Summers și Epstein se întâlneau frecvent la cină, Epstein încercând adesea să-l conecteze pe Summers cu personalități internaționale proeminente. La un moment dat, în iulie 2018, Epstein a propus o întâlnire cu „președintele [sic] Națiunilor Unite, o persoană interesantă pentru dumneavoastră”.

Într-un e-mail separat, trimis imediat după primele alegeri ale președintelui american Trump din 2016, Summers i-a spus lui Epstein să „nu depună niciun efort în legătură cu Trump”.

Din cauza „abordării conflictului de interese” a lui Trump, a „proximității” lui Putin și a „răspunsului nechibzuit” la moartea liderului cubanez Fidel Castro, Summers a spus că „cel mai bine ar fi să stea la un milion de kilometri distanță”.

Un reprezentant al lui Summers a declarat anterior presei americane că „regretă profund că a luat legătura cu Epstein după condamnarea sa” din 2008 pentru că a solicitat o prostituată minoră.

E-mailurile includ nuele a numeroase personalități importante. O analiză realizată de The Wall Street Journal a constatat că Trump a fost menționat în peste 1.600 din cele 2.324 de e-mailuri.

Trump a fost prieten cu Epstein de ani de zile, dar președintele a declarat că s-au certat la începutul anilor 2000, cu doi ani înainte ca Epstein să fie arestat pentru prima dată. Trump a negat în mod constant orice abatere în legătură cu Epstein.